La Sicurezza al Primo Posto: Tutto su Portoni Scorrevoli Tagliafuoco Certificati

Prevedere eventuali rischi e mettere in campo misure preventive e protettive è una responsabilità che ogni industria dovrebbe prendere sul serio

Tra queste misure, i portoni tagliafuoco scorrevoli possono svolgere un ruolo di vitale importanza. Ma quali sono le caratteristiche peculiari di queste soluzioni di sicurezza? Scopriamolo insieme.

Mettendo in campo soluzioni quali i portoni tagliafuoco a scorrimento orizzontale, le industrie possono garantire maggiore sicurezza ai propri ambienti, in linea con le normative UNI EN 1634-1 e EN 13241:2016. Questa tipologia di compartimentazione si rivela particolarmente idonea per superfici di grandi dimensioni e situazioni dove è necessario una chiusura industriale.

Un esempio virtuoso in questo settore è senza dubbio il modello "Crosswalk 120" scorrevole, disponibile a un'anta, due ante e con la possibilità di inserire una porta pedonale. Questo portone funziona come un normale portone quando è aperto, ma in caso di incendio si chiude autonomamente grazie a un contrappeso, funzionando così come barriera al fuoco. Il tutto, naturalmente, rispettando la marcatura CE e le norme UNI EN 1634-1 e EN 13241:2016 nella classe EI 120.

Ma la sicurezza non è l'unico aspetto importante. L'installazione risulta semplice e agevole grazie alla struttura modulare del prodotto, consentendo così una facile integrazione con i vari contesti architettonici e industriali.

In sintesi: le soluzioni di sicurezza non dovrebbero mai essere sottovalutate. Un passo importante in tale direzione può essere la scelta di installare portoni scorrevoli tagliafuoco certificati. Oltre a garantire un alto livello di sicurezza, la loro modularità e facilità di installazione li rende una scelta vincente per ogni tipo di ambiente.

In qualsiasi contesto aziendale, la sicurezza deve essere sempre al primo posto, e con i portoni tagliafuoco scorrevoli, questa massima trova piena applicazione.









