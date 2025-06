Risate, maschere e passione: torna a Nizza il Festival Internazionale della Commedia dell’Arte

Da domani, venerdì 20 giugno, al 5 luglio 2025, la città di Nizza ospiterà la decima edizione del Festival Internazionale della Commedia dell’Arte, un appuntamento attesissimo dagli amanti del teatro e non solo.

Promosso dalla storica istituzione culturale La Semeuse, l’evento porta in scena una forma d’arte nata in Italia nel XVI secolo, ma ancora straordinariamente viva e attuale.



La commedia dell’arte, con le sue maschere iconiche, i personaggi archetipici, dal vecchio avaro all’innamorato ingenuo, dal servo astuto al capitano vanaglorioso, è un patrimonio teatrale che ha segnato profondamente la storia del teatro europeo.

Attraverso giochi scenici spettacolari che fondono acrobazia, scherma, mimo e improvvisazione, riesce a parlare a un pubblico trasversale, dai più piccoli agli adulti, offrendo riflessioni su temi universali come i rapporti familiari, il potere, le emozioni.





Un festival per tutti: arte, formazione e inclusione

Sette spettacoli, tre masterclass e numerosi laboratori arricchiranno il programma dell’edizione 2025.

L’obiettivo? Rendere il teatro accessibile a tutti. Non a caso, accanto agli appuntamenti nei teatri e nei palazzi storici della città (come il Palais Lascaris, il Théâtre Francis Gag o La Providence), il festival raggiungerà anche i quartieri prioritari (QPV), portando la cultura nei luoghi meno consueti, come piazze e giardini pubblici.



La cornice barocca di Nizza diventerà parte integrante dello spettacolo: parate e incursioni teatrali daranno nuova vita agli scorci architettonici più suggestivi della città, creando un dialogo poetico tra passato e presente.



Il programma

Trio de Commedia - Venerdì 20 giugno ore 20 – Jardin de la Place Arson

Lettres à mes amants - Sabato 21 giugno ore 15,30 – Palais Lascaris

Superhéros - Domenica 22 giugno ore 18 – Théâtre La Semeuse

Le Bourgeois Gentilhomme - Venerdì 27 giugno ore 20 – Théâtre Francis Gag

Leonardo : Da Vinci a Milano

Sabato 28 giugno ore 21 – Centre Culturel La Providence

Les Secrets d'Arlequin - Domenica 29 giugno ore 18 – Centre Culturel La Providence Le Fanfaron - Giovedì 3 luglio ore 10 – Centre Universitaire Méditerranéen

Sabato 5 luglio ore 18 – Square des Jacarandas Comme il vous plaira e Venerdì 4 luglio ore 18 – Square Notre Dame

Master classes e stages

Stage masque neutre – Espace de Vie Sociale La Condamine - Domenica 22 giugno dalle 10 alle 17

Master Class – Eugenio Bonavera - Venerdì 27 giugno ore 18,30 a domenica 29 giugno ore 13 – Espace de Vie Sociale La Condamine

Stage commedia jeunes – Théâtre de la Semeuse - Domenica 29 giugno ore 14