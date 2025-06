Il G7 Torna in Francia: Evian Ospiterà il Vertice del 2026

Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso noto martedì dal Canada che il prossimo vertice dei leader del G7 si terrà a Evian, in Alta Savoia, nel giugno 2026. La Francia assumerà la presidenza di questo influente gruppo di grandi democrazie industrializzate il prossimo gennaio, subentrando al Canada. L'ultima volta che la Francia aveva accolto questa importante riunione era stato nel 2019 a Biarritz, sulla costa basca, nel sud-ovest.

Precedentemente, il vertice si era svolto in diverse località francesi: Rambouillet (1975), Versailles (1982), l'Arche de la Défense vicino a Parigi (1989), Lione (1996), e già Evian nel 2003, prima di Deauville nel 2011.

Emmanuel Macron ha promesso di impegnarsi per "mantenere l'unità" del G7 e "consolidarla" nel 2026, coinvolgendo "partner fidati che ci permetteranno di avere un'influenza ancora maggiore". Ha sottolineato che si adopererà in tal senso, "nella continuità dello spirito di Biarritz", durante il vertice del G7 a Kananaskis, in Canada.

Unità e Diplomatici Incontri a Biarritz

Al vertice di Biarritz, i leader del G7 avevano mostrato una rara unità dopo l'elezione di Donald Trump, il quale si era dimostrato conciliante su tutte le questioni controverse, dal commercio all'Iran. Emmanuel Macron era riuscito a far partecipare l'allora ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, al vertice, in un momento in cui il programma nucleare e le ambizioni espansionistiche dell'Iran erano già al centro dell'attenzione internazionale.

In seguito, Trump aveva ventilato la possibilità di un incontro con il presidente iraniano Hassan Rohani, una prospettiva che non si è poi concretizzata, nonostante gli sforzi del presidente francese poche settimane dopo durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.