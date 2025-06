Visti USA per studenti monegaschi: controlli rafforzati sui social media

La sospensione del rilascio dei visti studenteschi F-1 per gli Stati Uniti, che aveva creato incertezza tra gli studenti monegaschi, è stata revocata. Tuttavia, la riapertura avviene con condizioni più stringenti, in particolare per quanto riguarda la verifica dei profili social media.

Il governo del Principato di Monaco, in collaborazione con l'Ambasciata di Monaco negli Stati Uniti, ha comunicato che nuovi appuntamenti per la richiesta di visto saranno disponibili a breve. Gli studenti interessati sono quindi invitati a consultare frequentemente la piattaforma di prenotazione online: https://ais.usvisa-info.com/en-fr/niv

Social media sotto la lente d'ingrandimento

Le autorità americane hanno introdotto misure di controllo rafforzate per i social media. Questo significa che gli studenti dovranno dichiarare i propri account personali e configurarli in modalità "pubblica" per consentire ai servizi consolari di esaminarne il contenuto.

Qualsiasi commento o elemento ritenuto incompatibile con la politica statunitense, specialmente se di natura politica, potrebbe portare al rifiuto della domanda di visto. Il mancato rispetto di questa nuova direttiva potrebbe inoltre comportare serie complicazioni.