Cagnes-sur-Mer parla italiano: un giorno di festa, sapori e tradizione

L’Italia in festa, nel cuore della Costa Azzurra. A Cagnes-sur-Mer, il profumo della focaccia calda e il suono delle canzoni italiane invaderanno le vie del centro domenica 22 giugno.

Dalle 9 alle 19, il “Mercato italiano” trasformerà il Cours du 11 Novembre e Place de Gaulle in una grande piazza all’aperto, dove si respireranno gusto e tradizione tricolori.



Non è solo una fiera gastronomica: è un abbraccio simbolico tra due culture che si assomigliano più di quanto si pensi. Oltre cinquanta espositori offriranno specialità italiane e artigianato tipico, in un evento che mescola sapori, colori, suoni e storia.





Tra stand, musica e street food: un tuffo nell’Italia autentica

Tra le bancarelle si troveranno prelibatezze come formaggi, salumi, vini, biscotti, miele e tisane, ma anche borse in pelle, sciarpe, abiti per tutte le stagioni, piante aromatiche e fiori. Un vero e proprio angolo d’Italia trapiantato nella Costa Azzurra.



L’evento sarà inaugurato ufficialmente alle 11 nella centralissima Place de Gaulle, alla presenza del sindaco di Cagnes-sur-Mer, Louis Nègre, e del Console Emilio Lolli.

A seguire, una suggestiva "sfilata di fruste" accompagnerà i visitatori lungo le vie cittadine fino al corso principale, dove la Confesercenti offrirà degustazioni di prodotti tipici e la municipalità un ricco buffet.



Grigliate abruzzesi e musica dal vivo: il pomeriggio italiano continua

Dalle 11 in poi, sarà possibile gustare (a pagamento) gli “arrosticini”, celebri spiedini di carne ovina originari delle montagne abruzzesi, insieme alle bruschette con pane di Triora, pomodoro, olio evo di Taggia e basilico di Pra.

Il tutto accompagnato da birra artigianale piemontese “Baladin” e dolci tradizionali come i canestrelli.



Il pomeriggio sarà animato dal gruppo “Es-Senza”, che dalle 15 alle 17 porterà in scena un repertorio di grandi classici della musica italiana, tra passione e nostalgia.



Per i più piccoli, giochi e spettacoli a cura del mago Mauro animeranno la giornata sin dal mattino, rendendo l’evento adatto a tutta la famiglia.



Un mercato, una festa, un ponte culturale

A Cagnes-sur-Mer, l’Italia non è solo una vicina di casa, ma una parte viva della sua identità culturale.

Il mercato italiano, ogni anno, rinnova questo legame con energia e allegria. Una domenica da non perdere per chi ama la convivialità, i sapori autentici e la bellezza dello stare insieme.