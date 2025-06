Yacht Club de Monaco: un'estate di passione, trasmissione e innovazione

Come da tradizione, lo Yacht Club de Monaco ha riunito i suoi soci per l'annuale Cocktail d'Estate, un evento imperdibile che unisce l'accoglienza dei nuovi soci alla presentazione dei progetti di punta del Club, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, Presidente del Club, e del Consiglio di Amministrazione.

Con 2.500 soci provenienti da 82 nazioni, il Club riunisce armatori e appassionati di nautica da diporto di tutto il mondo attorno ai suoi valori fondanti: spirito di squadra, rispetto delle tradizioni marittime e apertura all'innovazione.

Trasmettere, formare, crescere

Nel suo discorso, il Sovrano ha sottolineato la passione che anima il Club: "Come scrisse Hegel: ‘Nulla di grande al mondo è stato realizzato senza passione’. Questa passione permea ogni progetto, ogni riunione, ogni regata". Ha ricordato la missione storica del Club: "Il nostro Yacht Club promuove attivamente la reputazione marittima, sportiva e ambientale del Principato. Sosteniamo i progetti più ambiziosi e innovativi per promuovere uno yachting sostenibile".

S.A.S. il Principe Alberto II ha inoltre sottolineato l'importanza della trasmissione delle conoscenze: “È in quest'ottica che dieci anni fa abbiamo creato l'Accademia La Belle Classe, concepita per incoraggiare le vocazioni e professionalizzare le professioni dello yachting”. E ha annunciato con orgoglio: "Lo Yacht Club de Monaco è ora accreditato RYA, un riconoscimento internazionale che premia il lavoro dei nostri team e migliorerà ulteriormente la qualità dei nostri programmi di formazione, a beneficio degli equipaggi professionisti e dei giovani della nostra sezione sportiva. Spero che potremo andare oltre, sviluppando i programmi RYA by La Belle Classe Academy, per formare i velisti di domani con rigore ed entusiasmo". Quest'estate, gli YCM Summer Yachting Camps di La Belle Classe Academy offrono ai ragazzi tra i 16 e i 22 anni una formazione immersiva sulla vela e sulla sicurezza in mare. Si tratta di un'introduzione completa al mondo della vela, pensata per risvegliare le vocazioni e costruire le competenze.

Un club che agisce, un club che misura

Un altro momento saliente della serata è stata la premiazione dei soci che hanno impegnato il proprio yacht nel SEA Index®, uno strumento di riferimento creato dallo Y.C.M. in collaborazione con Credit Suisse (parte del gruppo UBS) per misurare l'impatto delle emissioni di carbonio degli yacht di oltre 24 metri.

"La nostra responsabilità è quella di sostenere una nuova generazione di armatori e professionisti verso pratiche più responsabili. Per poter agire in modo più efficace, dobbiamo prima essere in grado di quantificare il nostro impatto", ha commentato il Presidente del Club.

Il SEA Index® si è affermato come standard per valutare e migliorare le prestazioni ambientali dei superyacht. Certificato dal Lloyd's Register, si basa su dati verificabili e su una metodologia trasparente per promuovere il miglioramento continuo. Oggi sono circa un centinaio gli yacht coinvolti in questo approccio. Lo strumento è in continua espansione: 20 porti del Mediterraneo hanno già integrato il SEA Index® nella gestione delle loro infrastrutture. L'iniziativa sta assumendo anche una dimensione internazionale, con l'implementazione in corso alle Seychelles e in Italia.

Un Club che guarda al futuro

La stagione estiva si preannuncia particolarmente ricca. Dal 1° al 5 luglio, lo Yacht Club ospiterà la 12ª edizione del Monaco Energy Boat Challenge. Aperto al pubblico, questo evento dedicato alle energie alternative è diventato un appuntamento imperdibile per chi si occupa di nautica innovativa. “Questo evento mi sta particolarmente a cuore: crea un ponte tra la giovane generazione di ingegneri e professionisti del settore, svelando progetti visionari e concreti”, commenta S.A.S. il Principe Alberto II.

Sulle banchine, nella marina e in mare, studenti, ingegneri e produttori condivideranno le loro idee sulla propulsione elettrica, l'idrogeno, le soluzioni ibride e gli esperimenti di autonomia a bordo. Quest'anno l'evento sarà caratterizzato dalla presenza dell'Energy Observer, la nave laboratorio emblematica delle nuove energie.

Lo Y.C.M. naviga tra modernità e tradizione

Lo Y.C.M. parteciperà per la prima volta all'Admiral's Cup, la leggendaria regata rilanciata dal Royal Ocean Racing Club dopo due decenni di pausa. Dal 17 luglio al 1° agosto, due barche monegasche, il TP52 Jolt 3 di Peter Harrison e il Carkeek 42 Jolt 6 di Pierre Casiraghi, vicepresidente dello Y.C.M., rappresenteranno i colori del Club sul campo di regata di Cowes. Pierre Casiraghi ha recentemente vinto il campionato nazionale britannico IRC, in occasione del 250° anniversario del Royal Thames Yacht Club.

Ad agosto, un altro classico: la ventesima edizione della Palermo-Montecarlo, una regata d'altura di 500 miglia nautiche nel Mediterraneo organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, che collega la Sicilia al Principato. L'evento, che riunisce atleti affermati e giovani emergenti, illustra perfettamente la volontà dello Y.C.M. di essere un trampolino di lancio per le nuove generazioni.

Infine, dal 10 al 13 settembre, Port Hercule ospiterà la 17a Monaco Classic Week - La Belle Classe, un evento biennale dedicato agli armatori e alla loro Art de Vivre la Mer.

Barche a vela d'epoca, motoscafi d'epoca, yacht a motore e artigiani del patrimonio marittimo celebreranno la nautica tradizionale, elegante e vivace. L'evento di quest'anno, con accesso gratuito alle banchine e al Villaggio, renderà omaggio al 30° anniversario di Tuiga (1909) con i colori dello Y.C.M. Il Prix de la Belle Classe Restauration e il Concours d'Élégance saranno, come sempre, i momenti salienti di questa manifestazione, dove tradizioni, gesti e storie si tramandano attraverso le mani e gli occhi.

“Il nostro Club è più che mai un luogo in cui convergono generazioni, culture, discipline e impegni”, osserva il Principe Alberto II. È questa unione, questa passione condivisa e questo senso del dovere che continuerà a portare lo Yacht Club de Monaco verso nuovi orizzonti.