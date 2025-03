Giovedì prossimo al Grimaldi Forum Live Session Music con Francis of Delirium. Con un suono unico e una presenza scenica magnetica, dei pezzi incantevoli che mescolano rock alternativo ed emozione pura, Francis of Delirium promette una serata indimenticabile.

Francis of Delirium è lo pseudonimo di Jana Bahrich, 22 anni, residente in Lussemburgo. La giovane artista ha già pubblicato tre EP acclamati dalla critica, All Change, Wading e The Funhouse.

Nomina a un prestigioso premio europeo (Music Moves Europe Awards), passaggio sulle onde della BBC, giri in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, ecc. Il gruppo Francis of Delirium ha un potenziale raramente - se non mai - visto sulla scena musicale lussemburghese.

Francis of Delirium è un progetto che, alla base, è un duo misto piuttosto singolare. Da una parte, Jana Bahrich, chitarrista e cantante. Dall'altro, Chris Hewett, originario di Seattle, batterista del gruppo all'origine, ma che la sua piccola protetta definisce oggi principalmente come il suo «coproduttore».

Jana Bahrich è nata in Belgio, da genitori - insegnanti - canadesi. In seguito hanno soggiornato in Canada e in Svizzera, prima di lasciare i loro bagagli nel 2014 in Lussemburgo dove Jana ha vissuto tutta la sua adolescenza.

Quando le viene chiesto di definire la sua musica, le piace parlare di «pop music. Ma una pop music vestita da grunge o da sonorità rock indipendenti».

INGRESSO GRATUITO: PRENOTAZIONI AL +377 9999 3000. -. DALLE 18:30 APÉROMIX - 20:30 LIVE- Parcheggio in loco, tariffa notturna a partire dalle 19:00, 0,70€/ora