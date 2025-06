Monaco, un decennio d'oro per l'occupazione: 18.000 nuovi posti e salari in forte crescita

Negli ultimi cinque anni, gli stipendi mediani e medi dei lavoratori del settore privato a Monaco sono aumentati di circa il 40%. Spinto da progetti ambiziosi, come Mareterra o Testimonio II, e dall'espansione delle "attività scientifiche e tecniche, servizi amministrativi e di supporto" – che include il lavoro interinale – oltre agli eccellenti risultati dell'hotellerie-ristorazione, il mercato del lavoro nel Principato è in piena ebollizione. Queste tendenze, seppur non sorprendenti, vengono illuminate dalle dettagliate analisi dell'IMSEE (Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques), che chiariscono la mole di dati.

Il peso del lavoro interinale e l'impennata occupazionale

Il lavoro interinale rappresenta una quota significativa, coprendo il 13% dei dipendenti privati. "L'evoluzione del mercato del lavoro a Monaco è estremamente favorevole," ha esordito Julie Marty, responsabile studi dell'IMSEE, durante la presentazione del volume "Monaco in cifre" edizione 2025. "In dieci anni, l'occupazione complessiva è cresciuta del 30,7%, pari a oltre 18.000 nuovi posti di lavoro, inclusi tutti i settori, sia dipendenti che autonomi." Questi dati, raccolti ed elaborati fino al 31 dicembre 2024, dipingono un quadro di robusta crescita.

"Alla fine del 2024, Monaco ha raggiunto quota 78.000 occupati," ha proseguito Marty, precisando il numero esatto a 78.364. Questa cifra segna un incremento del 4,8% rispetto al 2023, corrispondente a quasi 3.600 posizioni aggiuntive.

Dei 78.364 impieghi, la stragrande maggioranza, quasi il 90%, ovvero 70.825 posti, è costituita da dipendenti. Un dato che ha visto un aumento di poco meno del 29% in un decennio.

Il Dominio del Settore Privato

Il 92% di questi dipendenti opera nel settore privato, portando il numero totale di lavoratori privati nel Principato a 60.454 (a fronte di soli 5.226 nel settore pubblico). L'IMSEE ha sottolineato nel suo rapporto: "Ciò corrisponde a 2.128 persone in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una progressione del 3,6%." Per fornire un paragone, nel 2015, il settore privato contava "solo" 47.504 lavoratori.