Oggi Nizza celebra la Fête de la Saint-Pierre: tra fede, mare e tradizione (Video)

A Nizza, come in molte città costiere della regione, la Fête de la Saint-Pierre rappresenta molto più di una semplice ricorrenza religiosa: è un tributo commosso alla vita marittima, alla fede e alle radici di una comunità profondamente legata al mare.



La festa, che si svolge in prossimità del 29 giugno, giorno dedicato a San Pietro, patrono dei pescatori, è un momento solenne e conviviale in cui Nizza onora chi, generazione dopo generazione, ha tratto dal mare sostentamento e identità.

In una città dove il mare ha sempre rappresentato una via vitale, unico sbocco marittimo dell’antica Casa Savoia, i pescatori di Nizza hanno da secoli affidato la loro sicurezza alla protezione di San Pietro, ex pescatore e primo apostolo di Cristo.Fin dal Medioevo, ogni anno, la comunità marittima rende omaggio al proprio patrono con una suggestiva processione nel Vieux-Nice, che culmina con un gesto simbolico e toccante: il rogo della barca del pescatore più povero, al quale viene poi donata una nuova imbarcazione. Un gesto di solidarietà che unisce tradizione e spirito comunitario.

18:30 – Accoglienza dei partecipanti davanti alla chiesa Notre-Dame-du-Port.

19:00 – Messa solenne celebrata dall’Abbé Vincent Bottin, seguita da una conviviale sardinade intorno al braciere, accompagnata da piatti tipici nizzardi.

20:00 – Processione dei pescatori dall’ingresso della chiesa fino al quai Entrecasteaux, con l’imbarco della statua di San Pietro su una barca. Animazioni musicali a cura dei Fifres et Tambours du Pays Niçois e della Ciamada Nissarda. In mare, deposizione di una corona in memoria dei pescatori scomparsi.

21:30 – Emozionante rogo della barca, simbolo di rinascita e speranza.

22:15 – Balèti (festa danzante popolare) con il gruppo Lu Barbalucou.

L’edizione di quest’anno si svolge oggi, sabato 28 giugno, nel quartiere del Porto. Ecco il programma della giornata:



All’evento partecipano pescatori locali, la Capitainerie du Port de Nice, la Prud’homie des pêcheurs, la Métropole Nice Côte d’Azur, l’associazione La Mouette e gli utenti del porto.