Estate a Le Cannet: arte, sport e divertimento sotto le stelle

Le Cannet in estate

Fino al 21 settembre 2025, un fitto calendario di eventi gratuiti animerà la stagione estiva: mostre, cinema all’aperto, trail urbano, laboratori creativi e musica per tutte le età



Un’estate tutta da vivere a Le Cannet: dopo il mese di giugno all’insegna dell’entusiasmo, la città e il suo Ufficio del Turismo accendono i riflettori su una stagione estiva all’insegna della cultura, dello sport e del divertimento.



Fino al 21 settembre, la località provenzale propone un ricco cartellone di eventi gratuiti, pensati per famiglie, gruppi di amici, appassionati d’arte e amanti della vita all’aria aperta.



Spazio a giochi estivi, tornei sportivi, laboratori creativi, visite guidate tematiche, proiezioni cinematografiche sotto le stelle e animazioni musicali.

Un mix variegato di appuntamenti che trasforma Le Cannet in una meta perfetta per chi cerca relax, intrattenimento e cultura.