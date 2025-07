Monaco: si rafforza la lotta al riciclaggio

Nel corso di un'intervista, il Segretario di Stato alla Giustizia, Samuel Vuelta-Simon, ha annunciato un significativo incremento degli effettivi presso il polo finanziario della Procura di Monaco. Questa misura mira a migliorare l'efficacia nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Già in occasione della recente Rientrée solennelle delle Corti e dei Tribunali, il procuratore generale Stéphane Thibault aveva evidenziato una "situazione di sotto-organico più che anormale nel 2024 (...) a fronte di un aumento complessivo dell'attività del 10%", nonostante l'aggiunta di un sesto posto per procuratore.

Con la partenza di Franck Vouaux a gennaio e l'imminente allontanamento di Ludovic Leclerc, Samuel Vuelta-Simon ha assicurato che le loro sostituzioni sono già state deliberate, insieme all'arrivo di due ulteriori reclute a settembre, destinate proprio al nuovo polo finanziario della Procura. "È stato necessario convincere i nostri interlocutori del GAFI che questa fosse la soluzione migliore per essere più efficaci nella lotta al riciclaggio, e argomentare con la Francia – che ringraziamo – affinché accettasse di distaccarci magistrati aggiuntivi", ha spiegato Vuelta-Simon.

Velocità ed efficienza: le nuove strategie della Procura

Per garantire una maggiore celerità della giustizia, il Segretario di Stato punta anche sull'ampliamento dei poteri della Procura. Dal dicembre 2022, la Procura può condurre indagini preliminari. "Prima, tutti i casi passavano all'istruzione con una procedura lunga e contraddittoria. L'indagine svolta dalla Procura non è contraddittoria e può procedere molto velocemente. Quando l'istruttoria è pronta, si può procedere direttamente al giudizio. Se ci sono ancora aspetti da approfondire o misure cautelari da adottare – come la custodia cautelare – si investe il giudice istruttore. Ma prima di rivolgersi a lui, l'intera indagine utile è già stata completata. Questo metodo può rivelarsi vantaggioso in termini di tempi", ha dichiarato con soddisfazione Samuel Vuelta-Simon, che guarda già oltre. "Sono in arrivo progetti di legge volti a conferire alla Procura generale più tecniche speciali di indagine."