L'Ambasciata di Monaco in Spagna celebra i 20 anni di regno del Principe Alberto II

Come da tradizione, il 26 giugno l'Ambasciata di Monaco in Spagna ha organizzato un ricevimento su in onore dell'anniversario dell'adesione di S.A.S. il Principe Alberto II. Circa 200 persone - tra cui rappresentanti delle autorità spagnole e delle ambasciate, oltre ai Consoli di Monaco in Spagna e a diverse personalità spagnole e artisti - si sono riunite per celebrare il 20° anniversario dell'ascesa al trono del Sovrano Principe

Nel suo discorso, l'Ambasciatrice ha passato in rassegna i momenti salienti dei 20 anni di regno di ha sottolineato l'importante ruolo svolto dal Principato sulla scena internazionale grazie all'impegno del Sovrano nei settori della protezione ambientale e dell'aiuto allo sviluppo.

Infine, ha ricordato che Monaco e la Spagna condividono una storia comune che abbraccia più di 5 secoli e che il 2026 segnerà il 150° anniversario dell'apertura della rappresentanza diplomatica di Monaco in Spagna. Questo anniversario sarà l'occasione per rafforzare i legami di profonda amicizia e cooperazione che esistono con la Spagna, fondati su valori condivisi come la difesa dei diritti umani, la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, lo sport e la cooperazione internazionale.