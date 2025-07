Cagnes-sur-Mer celebra la Festa di San Pietro: tra tradizione marinaresca e spettacoli da sogno

Un tuffo nelle tradizioni e nello stupore per la Festa di San Pietro e del Mare: Cagnes-sur-Mer si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti dell’anno.



Il 6 e 7 luglio, la città renderà omaggio alla sua anima marinara con la 24ª edizione della Fête de la Saint-Pierre et de la Mer, un appuntamento che intreccia devozione, storia e intrattenimento.



La manifestazione, organizzata con la collaborazione dell’Amicale San Peïre dei Pescadou dou Cros, affonda le radici in una tradizione antichissima: i pescatori, un tempo, si recavano in processione alla Cappella del Cros per invocare la protezione di San Pietro, patrono dei pescatori, e chiedere abbondanza nei frutti del mare.





Una delle usanze più toccanti era il rogo della barca del pescatore più povero, gesto simbolico seguito da una colletta tra i compaesani per regalargli un nuovo "pointu", la tipica imbarcazione locale, in un clima di festa, canti e danze.



Un programma ricco tra fede, cultura e sapori locali

Anche quest’anno, la tradizione rivivrà con la messa alla chiesa Notre-Dame de la Mer, la processione, la parata in mare e il suggestivo incendio scenografico della barca, arricchito dalla presenza del gruppo folkloristico “Nissa la Bella”.



Il lungomare si animerà con attività legate al mare, tra cui prove gratuite di voga tradizionale, uscite in barca con le associazioni Aventure Pluriel e SNSM, e persino battesimi di immersione subacquea offerti dal Club Moana.





Il villaggio dei pescatori torna protagonista

Il cuore pulsante della festa sarà il Cros-de-Cagnes, che per l’occasione ospiterà una mostra fotografica “Le Cros en Fête” allestita presso la mairie annexe, con una visita guidata domenica alle 17.



Sabato, spazio anche ai sapori tipici con una degustazione di Pan Bagnat e torta dolce di bietole (15€, su prenotazione), seguita domenica alle 18.30 da un’esibizione delle corali cittadine sul sagrato della chiesa.



Alle 20 di domenica, la comunità si riunirà per l’attesissima sardinata popolare, seguita da uno spettacolo musicale a cura dell’Amicale (25€, su prenotazione).





“Abysses”: uno spettacolo gratuito da non perdere

La vera novità di quest’edizione sarà “Abysses”, uno spettacolo itinerante gratuito di arti di strada proposto sabato sera alle ore 20 e 22 lungo il tratto pedonale del lungomare.



Uno show visionario che trascina il pubblico in un viaggio poetico negli abissi marini: creature luminose, meduse danzanti, cavallucci marini giganti e marionette sfavillanti comporranno una parata onirica, sulle note di tamburi Taikos e sonorità elettroniche.



Una vera e propria costellazione marina in movimento, che trasformerà le strade in un universo capovolto dove cielo e mare si confondono, regalando un’esperienza visiva ed emotiva indimenticabile.



Il lungomare (Promenade de la Plage, tra allée des Pins e avenue Jean Jaurès) sarà chiuso al traffico sabato 5 luglio dalle 18 fino alle 4 del mattino di domenica per permettere lo svolgimento degli eventi in sicurezza.



Il programma completo è inserito in fondo a questo articolo.