Arte contemporanea in dialogo con Albers: nuova mostra all’Espace de l’Art Concret

Un confronto tra eredità modernista e ricerca contemporanea prende forma all’Espace de l’Art Concret con la nuova esposizione “Les résidents de la Fondation Anni & Josef Albers”, in programma dal 28 marzo 2026 al 21 febbraio 2027. La mostra riunisce sette artisti internazionali provenienti dal programma di residenze della Fondation Anni & Josef Albers, invitati a dialogare con le opere della celebre collezione Albers-Honegger per offrirne una lettura inedita e attuale.

Protagonisti del progetto sono Annie-Marie Akussah, Marie Hazard, Sumiko Oé-Gottini, Matthias Vico Persson, Damien Poulain, Enrique Veganzones e Charlotte von Poehl. Ognuno di loro ha esplorato la collezione selezionando una decina di opere con cui ha avvertito una particolare “risonanza”, dando vita a un percorso espositivo che intreccia sensibilità artistiche diverse con il patrimonio dell’astrazione geometrica del XX secolo.

L’iniziativa si inserisce nel lavoro di ricerca e promozione della Fondation Anni & Josef Albers, impegnata non solo nella conservazione e nella valorizzazione dell’opera dei due artisti del Bauhaus, ma anche nel sostegno alla creazione contemporanea attraverso programmi di residenza sviluppati negli Stati Uniti, in Irlanda e in Senegal. In questo contesto, l’esposizione mette in luce pratiche artistiche contemporanee che, pur radicate nell’eredità modernista, propongono nuovi approcci alla percezione del colore, alla forma e ai processi creativi.

Le opere presentate riflettono linguaggi e tecniche differenti. L’artista ghanese Annie-Marie Akussah esplora temi come migrazione, appartenenza e memoria attraverso pittura, scultura e video, utilizzando immagini d’archivio e materiali serigrafici. La francese Marie Hazard sviluppa invece una ricerca tessile che unisce tecniche artigianali tradizionali e processi industriali contemporanei.

La curatrice e ricercatrice Sumiko Oé-Gottini, attiva tra Francia e Giappone, porta nel progetto la sua esperienza nel campo del design del colore e delle collaborazioni tra arte e ricerca. Matthias Vico Persson, artista visivo che lavora tra Belgio e Paesi Bassi, costruisce collage e installazioni a partire da materiali di recupero e immagini generate dall’intelligenza artificiale, interrogando il rapporto tra reale e digitale.

Tra gli altri protagonisti figurano Damien Poulain, artista francese noto per il suo linguaggio visivo universale basato su simboli e geometrie cromatiche; lo spagnolo Enrique Veganzones, che indaga il valore simbolico dei numeri e dei materiali tradizionali come stucco e tempera; e Charlotte von Poehl, artista svedese residente a Parigi, che sviluppa da anni una ricerca sul tempo e sulla ripetizione attraverso la serie in continua evoluzione Harlequin Drawings.

La mostra si inserisce nel programma scientifico dell’Espace de l’Art Concret, centro d’arte contemporanea fondato nel 1990 e riconosciuto a livello nazionale, che custodisce la Donation Albers-Honegger. Questa collezione, classificata Tesoro Nazionale in Francia, comprende oltre 800 opere rappresentative delle principali correnti dell’astrazione geometrica europea e internazionale, creando un terreno privilegiato di confronto tra storia dell’arte e sperimentazione contemporanea.

L’esposizione propone così un dialogo tra generazioni e linguaggi, mettendo in relazione opere storiche e nuove produzioni artistiche. Un’occasione per riscoprire l’influenza duratura dell’estetica modernista e osservare come artisti provenienti da contesti culturali differenti reinterpretino oggi i temi della forma, del colore e della percezione.

Una visita stampa in anteprima è prevista per venerdì 27 marzo alle ore 11, alla presenza degli artisti.

Informazioni utili

Espace de l’Art Concret – Centre d’art contemporain d’intérêt national

Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes, Francia)

Mostra: Les résidents de la Fondation Anni & Josef Albers

Date: 28 marzo 2026 – 21 febbraio 2027

Orari: da settembre a giugno, da mercoledì a domenica 13:00-18:00; luglio-agosto tutti i giorni 11:00-19:00.

Ingresso: 9 € (ridotto 7 €).



