Capitali Europee del Piccolo Commercio al Dettaglio 2026: Al via le Nomine!

La Commissione Europea ha lanciato il suo premio inaugurale per la Capitale Europea del Commercio al Dettaglio. Questa iniziativa, scaturita da una petizione popolare e sostenuta dal Parlamento, mira a mettere in evidenza il ruolo cruciale che i piccoli esercenti giocano nel dare nuova vita ai centri urbani.

Questi riconoscimenti, conferiti annualmente, saranno assegnati a tre città – una piccola, una media e una grande – che hanno saputo favorire lo sviluppo di ecosistemi di vendita al dettaglio dinamici e di successo. Le candidature saranno valutate in quattro ambiti fondamentali: la sostenibilità, lo spirito imprenditoriale e il coinvolgimento della comunità, la digitalizzazione e la vitalità urbana. Una commissione giudicatrice europea individuerà le città vincitrici basandosi sul piano di attività proposto per il 2026, anno in cui ricopriranno il titolo di Capitali Europee del Commercio al Dettaglio.

L'annuncio dei vincitori avverrà nel corso di una cerimonia a Bruxelles nel gennaio 2026. Ogni città premiata godrà di un evento di lancio prestigioso e di un anno intero di visibilità a livello europeo, con copertura mediatica e supporto nella diffusione delle proprie iniziative. Le città selezionate e quelle vincitrici avranno inoltre l'opportunità di partecipare a un programma di scambio per apprendere dalle migliori pratiche altrui nel sostegno al piccolo commercio al dettaglio.

Le città all'interno dell'Unione Europea e dei paesi che partecipano al programma per il mercato unico sono invitate a presentare la propria candidatura entro il 9 ottobre 2025. Per maggiori dettagli, è possibile consultare la newsletter dedicata alle Capitali Europee del Commercio al Dettaglio.