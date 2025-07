"Musei on the road": l’A8 si trasforma in galleria d’arte a cielo aperto (Foto)

Durante tutta l’estate 2025, l’autostrada A8 diventa una vera e propria vetrina culturale a cielo aperto.

Grazie all’iniziativa “Sur la route avec…”, VINCI Autoroutes trasforma nove aree di servizio, da Aix-en-Provence a Mentone, in spazi espositivi dedicati ai musei della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sono 36 le istituzioni culturali messe in luce, in un progetto pensato per valorizzare il territorio, promuovere il turismo locale e, allo stesso tempo, incentivare la sicurezza stradale attraverso soste più frequenti e significative.





Sulle aree di sosta selezionate, grandi cubi espositivi, ognuno con quattro facce, raccontano le peculiarità di quattro musei per postazione, con QR code per approfondire e, perché no, programmare una visita.

Ben 15 musei delle Alpes-Maritimes e uno del Principato di Monaco sono presentati sulle quattro aree del dipartimento.



Il progetto, alla sua seconda edizione, è frutto di una stretta collaborazione tra VINCI Autoroutes e i comitati turistici di zona, tra cui Côte d’Azur France Tourisme, Var Tourisme e Provence Tourisme.

Proprio nell’area di sosta “Côte d’Azur”, recentemente rinominata per meglio riflettere l’identità territoriale, si è svolta l’inaugurazione ufficiale alla presenza di Blaise Rapior, direttore generale del rete Escota di VINCI Autoroutes, e di Alexandra Borchio Fontimp, presidente di Côte d’Azur France Tourisme e senatrice delle Alpes-Maritimes.



«L’autostrada è un formidabile canale di comunicazione — ha sottolineato Rapior —. Questa mostra non solo promuove i musei locali, ma contribuisce anche alla sicurezza, spingendo i viaggiatori a fare pause di qualità».

Sulla stessa linea Borchio Fontimp: «Vogliamo trasformare ogni sosta in un’occasione di scoperta culturale, portando i nostri musei e i nostri saperi a incontrare chi attraversa la regione».



L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di rinnovo delle aree di servizio del Sud-Est, con undici strutture completamente ripensate tra il 2019 e il 2023 sul tratto Escota. L’obiettivo: reinventare l’esperienza della pausa, proponendo spazi moderni, funzionali e radicati nel contesto locale.



La mostra “Sur la route avec…” è anche supportata da Radio VINCI Autoroutes, che accompagna gli automobilisti 365 giorni l’anno.

Un viaggio nella cultura, accessibile a tutti, direttamente lungo la strada delle vacanze.