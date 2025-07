Grasse si tinge di viola: tre giorni di festa per celebrare la lavanda

Grasse rende omaggio alla regina dei fiori provenzali con la terza edizione di “L’Instant Lavande”: un evento sensoriale, artistico e conviviale che, da venerdì 11 a domenica 13 luglio 2025 , trasformerà il centro storico in un itinerario incantato tra mostre, mercatini, laboratori e spettacoli per tutta la famiglia.



Organizzata dall’associazione Lavanderaie de Marie en Provence, in collaborazione con il Comune di Grasse e i commercianti locali, la manifestazione mette al centro la lavanda, fiore simbolo del Sud, della biodiversità e delle antiche tradizioni artigianali.





Un percorso tra arte, natura e profumi

Ogni giorno, dalle 10 alle 19, piazza aux Aires ospiterà due mostre: “Là où tout commence”, una raccolta fotografica dell’APNB 06 che esplora la biodiversità delle Alpi Marittime, e “Les Lavandes, un parfum de rêve”, esposizione onirica dell’artista Lucie Zhu Yan, ispirata ai campi di lavanda.



Il vernissage ufficiale è previsto per venerdì 11 luglio alle 11, seguito dalla cerimonia di intronizzazione a cura della Commanderie de la Lavande. Nel pomeriggio, due interventi dell’APNB06 racconteranno l’importanza ecologica della lavanda e del suo habitat.





Sabato tra tradizione e spettacolo

Il momento clou sarà sabato 12 luglio: dalle 8 alle 13 il mercato provenzale animerà le vie del centro, seguito alle 10 dalla benedizione dei bouquet nella Cattedrale del Puy. A partire dalle 10:45, il corteo inaugurale, con musicisti, Miss Pays de Grasse e Miss PACA, sfilerà fino alla Médiathèque, dove alle 11 si terrà l’inaugurazione ufficiale con animazioni musicali.



Nel pomeriggio, spazio alla riflessione con una conferenza pubblica (ore 16) sul tema “La lavande: tra natura e cultura”, e alla sera, alle 19, la proiezione del film “Sept promenades avec Mark Brown” al cinema Le Studio.



Laboratori, giochi e sapori

Tutto il sabato sarà scandito da attività pratiche e interattive: dimostrazioni di distillazione, quiz olfattivi, laboratori di pasticceria e composizioni floreali alla lavanda, soffiatura del vetro e creazioni artistiche.

I più piccoli potranno partecipare ad atelier dedicati in Place des Artistes e rue de l’Oratoire.



Per l’occasione, anche i commercianti e i ristoratori della città proporranno prodotti esclusivi e menù ispirati alla lavanda, creando un vero e proprio itinerario profumato attraverso Grasse. L’elenco dei locali aderenti è disponibile sui canali social del Comune.



Un fine settimana immerso nei profumi della Provenza, tra arte, gastronomia e natura, per riscoprire la lavanda in tutte le sue sfumature e celebrare la bellezza di un territorio ricco di tradizione e creatività.