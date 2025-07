Nizza si trasforma in palcoscenico: arriva “Estate in Scena”

Nizza dà spazio all’arte di strada con il lancio di “Estate in Scena”, nuova iniziativa pensata per animare l’estate urbana con musica, danza, teatro, narrazione e performance circensi.

L’iniziativa rientra nel calendario dell’edizione 2025 di Mon été à Nice, promosso dal Comune.



Ogni sera, dalle 18 alle 22, tre luoghi emblematici della città si trasformeranno in veri e propri palcoscenici a cielo aperto, segnati a terra da un cerchio simbolico che accoglierà gli artisti pronti a esibirsi:

La Promenade du Paillon (statua d'Essling),

Il Quai des États-Unis (all’altezza dei "3 palmiers"),

Il Parvis della Gare du Sud.



Le esibizioni saranno organizzate in fasce di due ore e riservate a chi si sarà precedentemente registrato sulla piattaforma JeParticipe.Nice.fr .





Un’idea ispirata alle grandi capitali internazionali

«Ispirandoci a città come Londra o New York, con “Estate in Scena” vogliamo animare lo spazio pubblico in modo conviviale, ma anche regolato e rispettoso dell’ambiente urbano», ha dichiarato il sindaco Christian Estrosi.

«Offriamo agli artisti un’opportunità concreta per esprimersi, promuovendo una cultura viva, accessibile e vicina ai cittadini. La nostra città diventa così un grande palcoscenico all’aperto, dove ogni talento può trovare il suo spazio».



Un trampolino per nuovi talenti

Oltre alla visibilità offerta durante l’estate, l’iniziativa prevede anche un riconoscimento per i partecipanti più meritevoli: un’apposita giuria selezionerà i “coup de cœur” (i preferiti) che saranno inseriti nella programmazione culturale dei centri AnimaNice a partire dal prossimo autunno.



Con “Estate in Scena”, Nizza conferma la propria vocazione artistica e culturale, aprendo le sue piazze e passeggiate alla creatività di strada e trasformando l’estate in un’occasione di condivisione, talento e bellezza.