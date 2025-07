Il rilancio del Casinò di Montecarlo e la sfida digitale del gioco d’azzardo terrestre

Dopo anni difficili segnati dalla pandemia, il Casinò di Montecarlo sta registrando una ripresa economica significativa, confermando il proprio ruolo centrale nel panorama del gioco d’azzardo europeo.

A dirlo sono i dati finanziari recenti del Gruppo Société des Bains de Mer, la società che controlla il celebre casinò e l’intero complesso alberghiero di Montecarlo, che mostrano un fatturato di 530,5 milioni di euro per l’esercizio 2021/2022, in netta crescita rispetto ai 336,9 milioni dell’anno precedente. E tra le voci più importanti c’è proprio il settore giochi, che contribuisce in modo consistente con ricavi di 200 milioni e 800 mila euro, quasi raddoppiati rispetto ai 124,3 milioni dell’anno 2020 2021. Anche gli introiti alberghieri si sono più che raddoppiati, passando da 109 a 213,3 milioni di euro, mentre gli affitti delle residenze alberghiere hanno visto un incremento dell’11%, raggiungendo i 117,6 milioni di euro. Questi numeri evidenziano come il comparto turistico e ricettivo, strettamente legato all’attrattività del casinò, abbia ripreso vigore e suggerisce anche nuove prospettive di sviluppo per tutto il comparto del gambling.

La sfida, infatti, è far ripartire non solo il casinò di Montecarlo ma l’intero settore del gioco terrestre, ancora in crisi dal periodo pandemico. La crescita esponenziale del gioco online, favorito da regolamentazioni più flessibili, accessibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e innovazioni tecnologiche, ha cannibalizzato una fetta consistente di mercato tradizionale. Casinò, sale scommesse e punti gioco fisici devono affrontare un calo di affluenza e ricavi, soprattutto nelle aree urbane e meno turistiche. La pandemia ha semplicemente accelerato questa tendenza, spingendo molti giocatori verso piattaforme digitali per ragioni di sicurezza e comodità, così per molte realtà terrestri questo ha significato dover ripensare il proprio modello di business, inserendo tecnologie digitali, come app, sistemi di prenotazione online, gaming ibrido e nuove forme di intrattenimento interattivo.

Per contrastare la perdita di appeal e restare competitivi, numerosi operatori stanno adottando strategie innovative, fondendo il meglio dei due mondi. Alcuni casinò tradizionali, inclusi quelli di lusso come Montecarlo, stanno introducendo tavoli digitali con dealer dal vivo trasmessi in streaming, realtà aumentata e sistemi di loyalty digitali. Molti invece stanno sviluppando strategie di marketing mutuate su quelle dell’online: l’esempio è quello dei classici bonus senza deposito legati alle slot con premi alla registrazione oppure la possibilità di fare giri di prova gratuiti e testare i vari giochi del casinò.

L’obiettivo è offrire un’esperienza che mantenga l’emozione e la socialità del gioco fisico, ma con la comodità, le agevolazioni e l’interattività tipiche del digitale. Inoltre, l’integrazione con piattaforme online permette di attrarre una clientela più giovane e tecnologicamente preparata, che generalmente non si recherebbe fisicamente in una sala da gioco. Altra strategia, come dicevamo in apertura, è quella di investire sul settore alberghiero e sul turismo esperienziale collegato ai casinò terrestre, aumentando così il coinvolgimento degli ospiti e creando una rete virtuosa per la città e il territorio.

E a proposito di rete virtuosa, il Casinò di Montecarlo ne rappresenta un esempio perfetto grazie anche al lavoro di rebranding compiuto in questi anni. Qui infatti il gioco tradizionale ha dimostrato di poter reagire con successo alle crisi e alle trasformazioni di mercato, grazie a una gestione attenta e a investimenti mirati nel digitale. E’ qui, insomma, che si deve guardare per far ripartire tutto il comparto terrestre. Da resilienza, programmazione e capacità di aprire le frontiere del gioco tradizionale. Perché solo così il gambling potrà veramente riprendersi e voltare pagina dopo gli anni difficili, e ancora tutti da digerire, della pandemia.











