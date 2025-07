Solana pronta a esplodere: il target degli analisti è 205 dollari

Scopri l’analisi del prezzo di Solana (SOL), le previsioni rialziste per il 2025, l’impatto degli ETF e i fattori chiave come il FOMC e nuovi asset da scoprire.

Il prezzo della criptovaluta Solana (SOL) ha subito una correzione del 3,2% nell'ultima settimana, dopo il picco di martedì scorso. La sesta criptovaluta per capitalizzazione di mercato si attesta attualmente intorno ai 192 dollari. SOL gode di un notevole supporto a questo livello di prezzo e potrebbe consolidarsi. Sul grafico giornaliero, Solana SOL ha superato il limite superiore di un triangolo ascendente, una struttura che si è formata da marzo, e ora sta ritestando la zona di breakout.

L’analista di criptovalute Jonathan Carter identifica quest’area come potenziale livello di supporto, suggerendo che un rimbalzo positivo potrebbe confermare un breakout rialzista, spingendo il prezzo di SOL verso i target di 205, 225 e 268 dollari. Vari analisti prevedono un rialzo nelle prossime settimane, con possibilità che SOL guadagni liquidità e risalga a 200 dollari, sebbene il contesto ribassista possa spingere gli investitori a vendere. Se il retest tiene, i trader monitorano il livello di 205 dollari, con il punto di inversione che si è registrato ad aprile. Malgrado i ritardi da parte del SEC abbiano un certo peso sugli ETF Solana (Fidelity, Grayscale) fino all’autunno 2025, Polymarket ha già stimato l’80% di probabilità di approvazione.

Per comprendere meglio queste dinamiche, consideriamo diversi aspetti cruciali:

Supporto tecnico: la zona di breakout potrebbe fungere da base solida per un recupero.

Influenze macroeconomiche: le decisioni del FOMC influenzeranno direttamente la volatilità di SOL.

Sentiment di mercato: il ritardo sugli ETF potrebbe scoraggiare alcuni investitori a breve termine.

Obiettivi di prezzo: I livelli a 205 dollari, 225 dollari e 268 dollari sono punti critici da monitorare con attenzione.

L’andamento di Solana potrebbe dipendere interamente dalla capacità del mercato delle criptovalute nel suo complesso di riprendersi dal calo registrato nei giorni scorsi. C’è la possibilità che SOL continui a scendere anche nei prossimi giorni. Gli investitori sono probabilmente in attesa della prossima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), prevista per martedì 29 luglio. I verbali della riunione del FOMC forniranno indizi sulle prospettive monetarie della Federal Reserve. Il mercato delle criptovalute potrebbe registrare un rally se la Federal Reserve decidesse di tagliare i tassi di interesse.

Esplode anche Snorter Token su Solana

Mentre Solana sta rafforzando la sua posizione di spicco tra le altcoin, in quanto sesta criptovaluta per capitalizzazione di mercato, emergono promettenti opportunità per progetti innovativi come Snorter (SNORT) . Questo bot di trading combina il fascino contagioso delle meme coin con un’utilità tangibile e un significativo potenziale speculativo. Il token $SNORT sostiene un ecosistema progettato per individuare le meme coin più performanti all’interno di community Telegram selezionate, offrendo tariffe competitive, un’interfaccia dashboard dedicata e un APY di staking pari al 200%. La fase di presale di $SNORT ha raccolto 2,15 milioni di dollari, con il token offerto al prezzo attuale di 0,0995 dollari per unità. Gli analisti valutano questa criptovaluta come uno degli asset più intriganti del 2025, con proiezioni che indicano un possibile rendimento di 100x.







