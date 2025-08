Cedric Grolet apre il suo primo indirizzo a Monaco

È ufficialmente aperto il nuovo spazio firmato Cedric Grolet all’interno dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo. La boutique e il salone da tè, fortemente attesi dagli appassionati di alta pasticceria, hanno accolto questa mattina i primi clienti nel cuore del patio completamente rinnovato del celebre hotel. Con questa apertura, Cedric Grolet diventa anche Executive Pastry Chef dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo (escluso Le Louis XV-Alain Ducasse), firmando i dessert per i suoi principali ristoranti.

Frutto della collaborazione tra il gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) e il pasticciere premiato come “Miglior Chef Pasticciere del Mondo” nel 2018, il progetto arricchisce ulteriormente l’offerta gastronomica del resort monegasco, che conta già oltre 30 tra ristoranti e bar.

Un nuovo punto di riferimento per i golosi

Il salone da tè Cedric Grolet Monte-Carlo, guidato dal chef Vincent Puma, è aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00 e propone un’offerta dolce e salata pensata per tutta la giornata: dalla colazione alla pausa pranzo (con avocado toast, croissant Bénédicte e baguette al prosciutto), fino al tradizionale tea time. Accanto, la boutique mette in vendita le celebri creazioni in trompe-l’œil del maestro pasticciere: frutti scolpiti, fiori in pasta di zucchero, dolci di stagione, viennoiserie, biscotti e torte da condividere, tutte disponibili per l’asporto.

L’intero spazio di 200 m², affacciato sul patio dell’Hôtel de Paris, è stato concepito dallo stesso Cedric Grolet in collaborazione con la Direzione della costruzione e del patrimonio di SBM.

Un’offerta d’eccellenza nel cuore di Monte-Carlo

«Condividiamo con Cedric Grolet lo stesso spirito di eccellenza, creatività e innovazione. Questa apertura rafforza il posizionamento del Resort come destinazione gastronomica di riferimento a livello mondiale», ha dichiarato Stéphane Valeri, Presidente Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer. «Con le sue dieci stelle Michelin, il nostro Resort resta il più stellato al mondo.»

Per Cedric Grolet, «questo nuovo indirizzo rappresenta una tappa fondamentale nel mio percorso. L’Hôtel de Paris Monte-Carlo è il luogo perfetto per offrire un’esperienza personalizzata, raffinata e coerente con i valori di eccellenza che condividiamo con SBM.»

Un nuovo capitolo per un pasticciere iconico

Celebre per il suo stile minimalista e l'approccio innovativo alla pasticceria, Cedric Grolet è noto in tutto il mondo per i suoi frutti e fiori perfettamente scolpiti. Con sedi già aperte a Parigi, Londra, Saint-Tropez e Singapore, porta ora la sua visione anche a Monaco: una pasticceria basata su prodotti di stagione, filiere locali e un’estetica elegante e contemporanea, pensata come un’esperienza sensoriale completa.

Informazioni pratiche

Cedric Grolet Monte-Carlo – Hôtel de Paris Monte-Carlo – Place du Casino, 98000 Monaco

Orari: tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00 (chiuso lunedì e martedì da ottobre a maggio)

Capienza: 36 coperti interni – 60 esterni