Tragedia ad Antibes: due bambini trovati morti in una piscina privata

Una tragedia ha scosso la comunità di Antibes nella serata di lunedì 4 agosto 2025. Due bambini, di 6 e 8 anni, sono stati trovati privi di vita in una piscina fuori terra situata in una proprietà privata lungo Avenue Jean-Michard-Pellissier. Secondo quanto riportato da BFM Nice Côte d'Azur e confermato da Nice-Matin, i piccoli sono stati rinvenuti in arresto cardiorespiratorio, annegati in una vasca che al momento del ritrovamento non era coperta.

La scomparsa dei bambini era stata segnalata poche ore prima dai familiari, appartenenti alla comunità nomade recentemente insediatasi nella zona. Le ricerche si sono concluse tragicamente con il ritrovamento dei corpi nella piscina, lasciando sgomenta l’intera città.

La procura di Grasse ha immediatamente aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte e chiarire le dinamiche dell’incidente. Le autopsie sono state programmate per martedì, nel tentativo di fornire risposte ai familiari e alla comunità locale.

Il dramma ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle piscine private, in particolare quelle fuori terra non dotate di coperture o sistemi di protezione. In Francia, la normativa prevede misure obbligatorie per le piscine interrate, ma non sempre le stesse regole si applicano alle strutture fuori terra, lasciando potenziali lacune nella prevenzione degli incidenti domestici.

La notizia ha suscitato profonda commozione e dolore, con messaggi di cordoglio che iniziano a giungere da istituzioni e cittadini. In attesa degli esiti dell’indagine, la comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da una perdita inimmaginabile.