Così Nizza fu liberata il 28 agosto 1944 (Foto e video)

La Liberazione di Nizza avvenne il 28 agosto 1944 . La mobilitazione degli insorti di Nizza accelerò la fuga delle truppe tedesche dalla città. Il 28 agosto, combattenti coraggiosi scelsero la battaglia a rischio della propria vita.

Dopo aspri combattimenti nel centro cittadino, tutte le posizioni strategiche caddero nelle mani della Resistenza.

Non più in grado di contenere gli insorti di Nizza, gli artificieri tedeschi fecero saltare in aria il porto di Nizza e il faro, poi affondarono diverse navi ormeggiate nel porto. Il giorno successivo, Nizza era libera. Pochi mesi dopo, il 9 aprile 1945, in un discorso tenuto in Place Masséna davanti a 100 mila persone esultanti, il generale de Gaulle disse: “Nizza liberata, Nizza fiera, Nizza orgogliosa! Nizza non ha mai rinunciato a se stessa, né alla Francia”.

Questa la cronaca della Liberazione di Nizza e di quanto accadde in città dal 24 al 28 agosto 1944 riportata dal sito France Histoire Espérance. Ne pubblichiamo integralmente il testo





28 agosto 1944: Liberazione di Nizza

La lotta per la liberazione della quarta città più grande della Francia fu breve e causò relativamente poche vittime.

Le FFI locali hanno beneficiato - in parte - della ritirata tedesca ordinata da Kesselring verso i valichi di confine (Authion, Tende, Vésubie e Turini).

Da quando le autorità tedesche si sono stabilite a Nizza, la città ha vissuto una situazione particolarmente difficile caratterizzata da una significativa carenza di cibo. E la Gestapo guidata localmente da Nagel Engelfried sta conducendo un feroce giro di vite contro la Resistenza.



Il 15 agosto, quando gli americani erano appena sbarcati nel Var, la Gestapo fece giustiziare una quindicina di detenuti nella Maison d’arrêt de Nice.

Il 24 agosto, in seguito alla rapida liberazione di Cannes, Antibes e Grasse, il FFI di Nizza (Front National, PCF, CGT e MLN) ha deciso di intervenire, mentre i Maquisards del settore di Sospel hanno iniziato a colpire le truppe.

Sempre il 24 agosto, i movimenti di sinistra hanno innescato uno sciopero generale che ha interessato le postazioni TNL, la SNCF, i trasporti e l'edilizia (la CGT aveva organizzato il taglio delle comunicazioni telefoniche tedesche il 20).



Lo stesso giorno, un incrociatore pesante e 5 cacciatorpediniere attraversarono a Baie des Anges per bombardare Mont-Alban e la valle del Var. -

Il 26 agosto, su iniziativa di Pierre Bloch, i principali leader della FFI di Nizza che rispondono ai nomi in codice di "Cousin", "Ro", "Léon", "Albert Monestier", "Dartois" e un ispettore di polizia si riuniscono per formare un "Comitato d'Azione FFI".

Il giorno successivo, Pierre Giovannini, detto “Souny”, capo dipartimento della FFI, riunisce diversi altri responsabili al Palais Stella, boulevard de Cessole. Vi sono"Armand" (Milizie patriottiche), "Jean Sans Peur" (FTP), "Ludovic" (ME), "Thibaud" (CGT), "Georges" (PCF) e Pierre Durand.

Tutti acconsentono a passare a un'insurrezione armata senza aspettare l'arrivo dei paracadutisti americani che stanno avanzando dal settore di Grasse, Vence e Gattières.

Poco dopo è stato distribuito e affisso in città un bando che invita i nizzardi a sollevarsi. I tedeschi tengono la città con il reggimento di fanteria 239 della Oberstleutnant Niedlich (148. Infanterie-Division), nonché da unità amministrative e di gestione, tutti sotto la guida del generale Nickelmann (Kommandantur).





Il 27 agosto, il 509 ° reggimento di fanteria paracadutisti e il 551 ° battaglione di fanteria paracadutisti del 1 ° Special Airborne Task Force di Robert T.Frederick avanzano verso Nizza guidati dalla FFI locale e liberano senza grandi difficoltà Levens, La Roquette, il Paillon che li mette in contatto con la periferia di Nizza.



Il 28 agosto alle 6 del mattino, FFI, Groupe Francs e FTP - un centinaio di uomini in tutto - innescano una rivolta armata a Nizza, erigendo barricate con sacchi di sabbia a diversi incroci.

Altri gruppi hanno preso posizioni strategiche, il Lycée Pasteur, il Lycée de Garçons, la Gare de Provence, il municipio, la prefettura, l'ufficio postale di Thiers, il deposito TNL, la sede di Entreprises Michel, la Stazione Saint-Roch e la caserma Filley.

Anche il quartier generale della Milizia francese e del PPF furono presi d'assalto senza troppe perdite. Immediatamente, le forze di pace e diversi agenti di polizia si riuniscono alla FFI-FTP con le loro armi.

I polacchi inseriti nel 148 ID uccidono persino il loro ufficiale per unirsi ai francesi con i quali sparano e insegnano il maneggio dei fucili all'inesperto FFI.





Combattimenti sporadici e attacchi di veicoli si verificano in un'area compresa tra Place Gambetta (ora Place Charles de Gaulle), Boulevard J. Garnier, Boulevard de Cesole, Boulevard Gambetta, Gare de Provence e il Avenue Pessicart. Nickelmann mette Nizza sotto assedio, ma questa misura non ha alcun effetto reale sul corso degli eventi.

I combattimenti durano per la maggior parte della giornata, con la Resistenza che ha avuto più difficoltà a rimuovere i piccoli bunker tedeschi situati sul boulevard Gambetta.

L’Oberstleutnant Niedlich venne ucciso e immediatamente sostituito da Hauptmann Burckhardt, comandante della I / 239. Reggimento di fanteria. I cannoni ei mortai tedeschi collocati sulla Colline du Gairaut, al castello (tenuti dagli uomini della Kriegsmarine) causano diverse perdite tra la FFI, ma causano relativamente pochi danni.



Durante il pomeriggio, i combattenti della Resistenza prendono d'assalto Boulevard Gambetta, Avenue Saluzzo e Avenue de la Victoire, prima di iniziare ad attaccare le Vieux Nice, anche se vi erano ancora molte altre posizioni da liberare.