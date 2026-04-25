Antibes, il museo che riporta tra i banchi di una volta (Foto)

Ad Antibes c’è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato tra banchi di legno, calamai e grembiuli neri. È il Musée de l’École, realtà unica nel suo genere sulla Costa Azzurra, dedicata alla scuola primaria di un tempo e capace di attirare visitatori di tutte le età.



Fondato nel 2004 da René Pettiti, il museo rappresenta oggi il più importante spazio espositivo della regione dedicato alla storia dell’istruzione elementare. Gratuito e accessibile, è aperto tutto l’anno nei fine settimana e su richiesta, configurandosi come un vero punto d’incontro intergenerazionale.



Qui, infatti, i più giovani possono scoprire com’era la scuola dei loro nonni, entrando in contatto con un passato fatto di regole severe, strumenti semplici e metodi didattici lontani da quelli attuali.

Per gli adulti e gli anziani, invece, la visita diventa un’esperienza carica di emozione: tra oggetti familiari e atmosfere d’altri tempi, riaffiorano ricordi e storie personali.



Il percorso espositivo è ricco e variegato: manuali scolastici, lavori degli alunni, testimonianze e fotografie delle classi delle scuole di Antibes compongono un patrimonio prezioso.

Non manca l’esperienza diretta: i visitatori possono cimentarsi con la scrittura a pennino e inchiostro viola sui vecchi banchi, riscoprendo gesti ormai dimenticati.





Tra gli oggetti più curiosi spiccano l’annaffiatoio antipolvere utilizzato per pulire i pavimenti delle aule, il fucile scolastico, i quaderni di cucito, i portapenne, le cartelle in legno, i “buoni punti”, le croci d’onore e i celebri berretti da asino.

Una collezione che racconta non solo la scuola, ma un intero modello educativo e sociale, inclusa la pedagogia Freinet.



Il museo è inoltre inserito in una rete di collaborazioni con altre realtà analoghe, con cui condivide progetti, consulenze e materiali, contribuendo a mantenere viva la memoria storica dell’educazione.





A rendere ancora più suggestiva la visita è il contributo dell’artista Patrick Moya, che ha realizzato per il museo un originale abbecedario e una grande fresca nel cortile.

L’opera, completata all’inizio del 2025 per celebrare il ventesimo anniversario della struttura, raffigura il celebre personaggio dell’artista insieme al suo iconico “mouton”, fondendo universo creativo e immaginario scolastico.

All’esterno sono visibili anche altri affreschi firmati da Moya, documentati nelle fotografie di Silvia Assin.



Situato in Avenue de Verdun, il Musée de l’École di Antibes si conferma così non solo un museo, ma un’esperienza immersiva tra passato e presente, capace di trasformare la memoria in racconto vivo e condiviso.



