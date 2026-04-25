25 Aprile a Nizza, omaggio alla Liberazione nel segno di Pertini

Anche la Costa Azzurra celebra il 25 Aprile nel segno della memoria e della partecipazione civile.

L’ANPI Costa Azzurra “Isotta Gaeta e Angelo Grassi” promuove per venerdì 25 aprile 2025 una giornata di commemorazione aperta a cittadini e visitatori, per rendere omaggio alla Liberazione e ai valori della Resistenza.



Il cuore delle celebrazioni sarà alle ore 11 ai Giardini Wilson, luogo simbolico scelto non a caso: qui sorge una stella dedicata a Sandro Pertini, figura emblematica dell’antifascismo e tra i Presidenti più amati della Repubblica.





La mattinata si aprirà con i saluti delle autorità, seguiti dagli interventi culturali “Le 21 Mères de l’Italie liberée”, a cura di Laura Albanese, e “La Résistence est femme”, proposto da Patrizia Gallo, entrambi dedicati al ruolo delle donne nella lotta di liberazione.



Le celebrazioni proseguiranno poi nel pomeriggio al Cinéma Belmondo, in Place Garibaldi, con un programma dedicato alla figura di Pertini: alle 15.15 sarà presentato “Sandro Pertini, une histoire de Résistance”, seguito alle 15.45 dalla proiezione del film in lingua italiana “Il settimo Presidente”. A chiudere la giornata, alle 17.20, un momento di dialogo aperto con il pubblico.



Il legame tra Pertini e Nizza resta profondo e ancora vivo nella memoria cittadina. L’ex Capo dello Stato visse a lungo in città, prima come esule antifascista e poi come affezionato frequentatore.

Abitava in Rue Pastorelli, nel centro urbano, e amava passeggiare lungo la Promenade des Anglais e sostare proprio nei Giardini Wilson, oggi impreziositi da una targa commemorativa. Non lontano, l’Allée Sandro Pertini porta il suo nome, a testimonianza della gratitudine della città.



L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario delle celebrazioni della Liberazione che, anche fuori dai confini italiani, continuano a custodire e tramandare il valore della memoria storica e l’eredità di chi contribuì alla nascita della democrazia.



