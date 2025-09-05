San Bertoumieu: a Nizza la Festa dell’Agricoltura Urbana tra tradizione e innovazione

La città di Nizza celebra il mondo agricolo con la Festa dell’Agricoltura Urbana , evento gratuito organizzato in occasione della tradizionale festa di San Bertoumieu, storicamente legata al culto di San Bartolomeo, patrono di macellai, conciatori e legatori.



L'appuntamento, che si terrà sabato 6 settembre 2025 dalle 10 alle 19 sulla Promenade du Paillon (zona Bourgada), unisce passato e futuro, artigianato e innovazione, con un ricco programma di incontri, esposizioni e attività aperte a tutti.



Un legame tra città e campagna

La manifestazione si inserisce in una lunga tradizione nizzarda fatta di mercati e fiere popolari, pensate per valorizzare l’agricoltura locale e i mestieri della terra.

Anche quest’anno, la Festa punta i riflettori sui produttori delle vallate e delle zone montane, ma con uno sguardo sempre più attento all’evoluzione urbana dell’agricoltura e alla sostenibilità alimentare.



Gli attori del cambiamento

Tra i protagonisti dell’edizione 2025: Le Goût de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur, numerose associazioni orticole e realtà agricole come AgriBio06, Terre de Liens, Campus Vert d’Azur (CFPPA e liceo agricolo-orticolo di Antibes), SEMIDE, e Naturarium, specializzato in progetti educativi con animali da cortile.

Saranno presenti anche le AMAP, associazioni per il mantenimento di un’agricoltura contadina, che promuovono il consumo di prodotti a chilometro zero.



Un programma ricco e coinvolgente

Il tema centrale della giornata sarà: "Dalla semina al piatto", sviluppato attraverso tavole rotonde, conferenze e incontri formativi. Tra gli eventi in programma:



Ore 11.00 – Tavola rotonda: Un nuovo sguardo per un’agricoltura impegnata

Focus su accesso alla terra, filiere corte e formazione degli operatori agricoli.



Ore 13.00 – Conferenza: "I coltivatori della Coudraie: una fattoria urbana d’inserimento a Quimper", con Jean-Hubert Gilson, presidente dell’associazione.



Ore 15.00 – Tavola rotonda: Educare ai mestieri agricoli, a cura di Campus Vert d’Azur.



Ore 16.30 – Tavola rotonda: Irrigazione gravitazionale e patrimonio idraulico, con esperti di idraulica storica e gestione delle risorse idriche in ambiente mediterraneo e montano.



Ore 17.30 – Chiusura ufficiale con ringraziamenti ai partecipanti e premiazione della Coupe de France e Coupe du Monde du Potager, competizioni nazionali dedicate agli orti.



Tra i viali… l’agricoltura si mostra

Non mancheranno naturalmente stand istituzionali, espositori agricoli, dimostrazioni dei mestieri tradizionali, e spazi dedicati agli orti urbani e agli hobby farmer.

Il tutto sarà accompagnato da un’offerta gastronomica curata da food truck locali.







