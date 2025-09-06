“Al sole delle due sponde”, domenica si ricordano i rimpatriati dall’Algeria

Domenica 7 settembre 2025 a partire dalle ore 10 il Jardin des Arènes de Cimiez, a Nizza, ospita un’iniziativa che va sotto il titolo di Au soleil des deux rives.



Dopo gli accordi di Evian, circa 40 mila rimpatriati arrivarono a Nizza dagli ex dipartimenti dell'Algeria. Il 1 ° dicembre 1962, il sindaco di Nizza, Jean Médecin, creò un servizio municipale per i rimpatriati.

Nizza è quindi sempre stata una città ospitante esemplare per i rimpatriati che hanno contribuito pienamente allo sviluppo della Costa Azzurra e del territorio regionale.



In questo contesto, la città di Nizza e il Centro Universitario Mediterraneo invitano a riunirsi, condividere e scambiare le esperienze degli harkis e dei pieds noirs.



Questo il programma: