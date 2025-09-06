 / Eventi

“Al sole delle due sponde”, domenica si ricordano i rimpatriati dall’Algeria

Domenica 7 settembre si svolgerà la dodicesima edizione dell'evento "Au Soleil des deux rives" con un programma fortemente ridotto a causa delle condizioni climatiche

Domenica 7 settembre 2025 a partire dalle ore 10 il Jardin des Arènes de Cimiez, a Nizza, ospita un’iniziativa che va sotto il titolo di Au soleil des deux rives.

Dopo gli accordi di Evian, circa 40 mila rimpatriati arrivarono a Nizza dagli ex dipartimenti dell'Algeria. Il 1 ° dicembre 1962, il sindaco di Nizza, Jean Médecin, creò un servizio municipale per i rimpatriati.

Nizza è quindi sempre stata una città ospitante esemplare per i rimpatriati che hanno contribuito pienamente allo sviluppo della Costa Azzurra e del territorio regionale.

In questo contesto, la città di Nizza e il Centro Universitario Mediterraneo invitano a riunirsi, condividere e scambiare le esperienze degli harkis e dei pieds noirs.


Questo il programma:

  • Ore 10 – Apertura del giardino al pubblico
  • Ore 10,05 – Musica a cura dell’orchestra della Guardia municipale della Città di Nizza
  • Ore 10,30 – Messa nella chiesa del monastero di Cimiez
  • Ore 10,45 – Concerto spirituale del Nice Gospel Group nel giardino delle arene di Cimiez
  • Dalle 12 alle 17,30 – Animazioni musicali, culturali e artistiche: danze orientali, performance itineranti di cantanti nei giardini, Sun Record, Guy Obadia con la sua armonica
  • Dalle 18 alle 20:00 – Concerto di Dany Brillant
  • Spazi dedicati alla ristorazione, alla letteratura e a esposizioni saranno visitabili per tutta la giornata, a partire dalle ore 10:00, nell’oliveto delle Arene.

Beppe Tassone

