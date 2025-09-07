 / Altre notizie

07 settembre 2025

Quando una vignetta vale come mille editoriali

C'é tarocco e ...tarocco!

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato ai sospetti sulla provenienza degli agrumi della Costa Azzurra, come ha evidenziato Montecarlonews lo scorso venerdì, questa simpatica vignetta.


Beppe Tassone

