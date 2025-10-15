“Charlie e la Fabbrica di Cioccolato” incanta Monaco: un musical per tutta la famiglia al Grimaldi Forum

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro musicale

Monaco si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più amati e magici del panorama internazionale: Charlie and the Chocolate Factory, il musical ispirato al capolavoro letterario di Roald Dahl e consacrato dal successo di Broadway e del West End.

Dal 12 al 14 dicembre 2025, il Grimaldi Forum Monaco si trasformerà nel regno della fantasia, dei colori e — naturalmente — del cioccolato.

Una storia senza tempo che conquista tutte le generazioni

La vicenda del piccolo Charlie Bucket, del misterioso Willy Wonka e della loro straordinaria avventura nella fabbrica di cioccolato più famosa del mondo continua ad affascinare spettatori di ogni età.

Tra canzoni travolgenti, scenografie spettacolari e una produzione di altissimo livello, il musical promette di regalare al pubblico un’esperienza sensoriale unica, dove sogno e realtà si intrecciano in un vortice di emozioni.

Date e orari dello spettacolo

Il musical sarà in scena per tre giorni consecutivi, con più repliche dedicate a tutta la famiglia:

Venerdì 12 dicembre 2025 – ore 19:30

Sabato 13 dicembre 2025 – ore 14:30 e 19:30

Domenica 14 dicembre 2025 – ore 14:30

L’opera sarà rappresentata in versione originale inglese, con soprattitoli in francese, per consentire a tutti di immergersi appieno nella magia della storia e nella potenza delle performance musicali.

Un invito a lasciarsi trasportare dalla magia

“Entrate in un mondo di puro piacere”, recita lo slogan ufficiale dell’evento — e non potrebbe esserci promessa più dolce.

Charlie and the Chocolate Factory al Grimaldi Forum si preannuncia come un viaggio straordinario nel cuore dell’immaginazione, perfetto per famiglie, appassionati di musical e chiunque desideri vivere un momento di pura meraviglia.

Informazioni pratiche e prenotazioni

I biglietti, già disponibili, partono da 45 €.

Prenotazioni e informazioni presso la biglietteria del Grimaldi Forum: +377 99 99 30 00

È inoltre possibile prenotare online sul sito ufficiale del teatro.

Per un assaggio dell’atmosfera che attende gli spettatori, è disponibile anche un teaser video che anticipa la magia dello spettacolo.

Un Natale all’insegna della dolcezza

Un evento che promette di trasformare il Principato in una vera e propria terra di cioccolato e sogni: Charlie and the Chocolate Factory è il regalo perfetto per concludere il 2025 con un pizzico di magia e tanta dolcezza.



E per i bambini under 12 che amano il cioccolato: UN BIGLIETTO D’ORO IN PALIO!





Un biglietto magico in palio per ogni rappresentazione dello spettacolo!

In premio: un meraviglioso spuntino al cioccolato al Petit Café Robuchon di Monaco per 4 persone.