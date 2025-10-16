Monaco rinnova il suo impegno a favore del Programma sull’Uomo e la Biosfera dell’UNESCO

La delegazione monegasca, composta da S.E. Anne-Marie Boisbouvier, Ambasciatore e Delegato Permanente di Monaco presso l’UNESCO, e da Agatha Korczak, Primo Segretario, si è distinta per due iniziative di particolare rilievo.

Un progetto per la tutela delle mangrovie e il sostegno alla ricerca scientifica

Durante la sessione, è stato firmato un progetto di restauro delle mangrovie a São Tomé e Príncipe, promosso con il sostegno del Principato di Monaco e salutato con favore da Antonio D. Abreu, Segretario Generale del Programma MaB.

Questo progetto concreto rappresenta un contributo significativo alla conservazione degli ecosistemi costieri e alla resilienza delle comunità locali.

Nel corso della riunione, la delegazione monegasca ha inoltre proceduto alla consegna delle “Borse per Giovani Scienziati – Principe Alberto I di Monaco”, istituite nel 2022 per sostenere giovani ricercatori impegnati nelle riserve di biosfera costiere e insulari.

Nel 2025 sono state attribuite cinque borse di studio, che per la prima volta portano il nome del Sovrano monegasco.

S.E. l’Ambasciatore Anne-Marie Boisbouvier ha sottolineato l’impatto positivo di questa iniziativa, che si inserisce pienamente nel quadro della “Decade delle Scienze Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile” proclamata dalle Nazioni Unite.

Adozione del Piano d’Azione Strategico di Hangzhou (2026–2035)

La sessione ha visto inoltre l’adozione all’unanimità del Piano d’Azione Strategico di Hangzhou (2026–2035), che definirà l’evoluzione del Programma MaB nei prossimi anni.

Il Piano si articola attorno a tre assi fondamentali:

La cooperazione multilaterale,

Lo sviluppo della rete mondiale delle riserve di biosfera,

La promozione della ricerca scientifica.

Questo documento strategico era stato oggetto di discussione nel settembre 2025, durante il 5° Congresso Mondiale delle Riserve di Biosfera, svoltosi anch’esso a Hangzhou.

La cerimonia di apertura è stata segnata dagli interventi di Xuexiang Ding, Vice-Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese, e di Audrey Azoulay, Direttrice Generale dell’UNESCO, che hanno entrambi ribadito il ruolo centrale del multilateralismo nell’affrontare le sfide ambientali globali.

Nuove riserve di biosfera riconosciute dall’UNESCO

Durante la 37ª sessione del Consiglio, sono state riconosciute 26 nuove riserve di biosfera.

Tra queste figura un risultato senza precedenti: l’intero territorio di São Tomé e Príncipe è stato classificato come riserva di biosfera, facendo di questo Stato il primo al mondo ad avere la totalità del proprio territorio inclusa nella rete MaB.

Per maggiori informazioni:

Visitare il sito ufficiale dell’UNESCO e leggere il Comunicato ufficiale: “26 nuove riserve di biosfera”.