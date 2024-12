Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Feste di fine anno

Antibes, Fino a domenica 05 gennaio 2025



Esplanade du Pré des Pêcheurs

Chalet gourmet e artigianali, il trenino, giochi in legno, ruota panoramica, animazione musicale e street art gireranno per il mercato.

Fino al 20 dicembre de 11 à 20,30. Notturno fino alle 21,30 venerdì e sabato

Période vacances scolaires : De 11 à 21,30. Notturno fino alle 21,30 venerdì e sabato

Sabato 14 e domenica 15 dicembre

Mercoledì 18 dicembre

La cassetta postale di Père Noël si trova in Place Nationale - Fino a 24 dicembre.



Place De Gaulle

Circuit de Noël, chalets gourmands, grands sapins.

Dalle 10,30 alle 19,30

Il 24 e 31 dicembre, chiusura à 18.

Il 25 dicembre e 1° gennaio, apertura alle 12.



Place Nationale

Manèges, chalets gourmands, sapins.

Ateliers pour enfants gratuits.

Dalle 10,30 alle 19,30

Il 24 e 31 dicembre, chiusura alle 18.

Il 25 dicembre e 1° gennaio, apertura alle 12.



Juan les Pins, Du 13 Dicembre Au 05 Gennaio

Parade inaugurale posizionata davanti al patinoire venerdì 13 dicembre alle 17 pour une durée de 45 min et sera suivie d’une prise de parole de Monsieur le Maire avant le début du spectacle de patinage de 18.



Square Jacques Leoneti

Patinoire du 13 dicembre au 05 gennaio incluso.

Spectacle inaugural de patinage le venerdì 13 dicembre alle 18.

Période hors vacances scolaires : Fino a 20 dicembre de 9,30 alle 20 – fino alle 21 il venerdì e sabato

Période vacances scolaires : du 21 dicembre au 05 gennaio de 9,30 alle 21 – fino alle 22 il venerdì e sabato

Il 24 e 31 dicembre, chiusura alle 18.

Il 25 dicembre e 1° gennaio, apertura alle 12.

Il 31 dicembre, 2 e 3 gennaio, apertura au public à partir de 11,15

Les rues Georges Gallice e Jacques saranno rese pedonabili dalle 9,30 alle 21.



Sapin géant lumineux

Un grand albero di Natale di 10 metri alla rotando de l’Estérel.

Orario: dalle 17 alle 22.



La peite ferme e balades à poneys

Animation dal 13 dicembre al 05 gennaio incluso.

Orario : de 9,30 alle 17. Il 25 dicembre e 1° gennaio, apertura alle 12.



Food truck

Dal 13 dicembre al 05 gennaio incluso Allée centrale du Jardin de la Pinède



Diversi

Repair café

Sabato 14 e 21 DICEMBRE dalle 14 alle17

Salle Croix-Rouge, chemin des terriers - Antibes



La bûche du safranier - sabato 14 dicembre dalle 17 - Place du Safranier



Musica

14 dicembre alle 15

Concerto di Natale gratuito al mercatino di Natale, sull’Esplanade du Pré des Pêcheurs.

Anthéa - 260 Avenue Jules Grec – Antibes - 17 dicembre : Magma



Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 Avenue JuIl Grec - Antibes

12 & 13 dicembre - Vu

12 dicembre - Préparation pour un miracle

18, 19 & 20 dicembre - L’art d’avoir toujours raison



ANTIBÉA - 15 rue Georges Clémenceau – Antibes

1 dicembre - Journée Mondiale De Lutte Contre Le Sida

13,14,15,20,21 & 22 dicembre - Le Malentendu - Albert Camus

12 dicembre - Andiamo

15 dicembre - Improvisation Théâtrale



Mostre

45e Expo-Vente du Ccas - Sabato 14 dicembre - Foyer-Club La Fontonne - 13 avenue Beau Rivage - Antibes

Moya – Fino all’11 gennaio 2025 - Espace d’exposition Il Arcades - Antibes

Transartcafé – Domenica 22 dicembre - 6 rue du Docteur Rostan - Antibes

Musée Picasso - - Fino al 12 gennaio 2025 - Château Grimaldi - Antibes



Visite guidate

Vecchia Antibes in francese: il 20 dicembre alle 10:00

Vecchia Antibes in ingIle: su richiesta, secondo disponibilità

Juan-Il-Pins, dalla Belle Époque agli Anni Ruggenti: il 13 dicembre alle 10:00