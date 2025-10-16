Monaco United travolge l’AS Moulins: vittoria netta e prestazione impeccabile

Un dominio totale dal primo all’ultimo minuto

Un pomeriggio perfetto per il Monaco United Football Club, che domenica ha offerto una prestazione magistrale battendo nettamente l’AS Moulins nella seconda giornata di campionato. Sotto la direzione dell’allenatore Marco Simone, le giocatrici monegasche hanno imposto sin da subito il proprio ritmo, controllando il possesso palla e moltiplicando le occasioni offensive.

La superiorità del Monaco United si è tradotta in una vera e propria pioggia di gol, una festa del calcio offensivo che ha visto diverse protagoniste trovare più volte la via della rete. Tra loro spicca Marina Makanza, autrice di ben sei reti. Internazionale francese con 15 presenze nella Nazionale maggiore, Makanza porta oggi tutta la sua esperienza e il suo talento al servizio del progetto del Monaco United.

“È sempre una sensazione incredibile segnare e aiutare la squadra, in qualsiasi categoria. La cosa più importante è restare unite e progredire insieme, e oggi lo abbiamo fatto al meglio”, ha dichiarato Makanza al termine della gara.

Il metodo Simone: intensità e disciplina

Il successo è il frutto di un lavoro mirato e di una filosofia chiara trasmessa da Marco Simone e dal suo staff.

“Sono molto soddisfatto della prestazione. Nonostante il risultato possa far pensare a una partita semplice, le ragazze hanno dimostrato grande serietà dall’inizio alla fine, mantenendo alta l’intensità mentale e rispettando l’avversario”, ha commentato l’allenatore italiano.

Negli ultimi allenamenti, la squadra ha lavorato su automatismi e movimenti collettivi che si sono ormai perfettamente integrati nel gioco. Il risultato è stato un calcio fluido, armonico e disciplinato, in cui la coesione e la complicità tra le giocatrici sono apparse evidenti in ogni azione.

Una squadra in crescita verso l’obiettivo

Oltre alla brillante prestazione, il Monaco United consolida anche il primo posto in classifica, già conquistato dopo la vittoria a tavolino della prima giornata. Con una differenza reti estremamente favorevole, le monegasche confermano la propria ambizione di lottare per il titolo e dimostrano una sorprendente maturità collettiva per una squadra ancora in costruzione.

“L’obiettivo principale rimane quello di consolidare la nostra filosofia di gioco. Vogliamo un calcio basato su disponibilità, intensità e concentrazione per tutti i novanta minuti”, ha sottolineato Simone.

Per il tecnico e il suo staff, questa partita rappresenta un punto di svolta nel percorso del club, giovane ma ambizioso. Il progetto sportivo del Monaco United prende forma settimana dopo settimana, con un obiettivo chiaro: vincere e ottenere la promozione già in questa stagione.

Verso la prossima sfida

Le donne del Monaco United torneranno in campo tra tre settimane per proseguire la loro marcia in campionato, nella prossima sfida contro il Villeneuve-Loubet. Nel frattempo, sono previste due amichevoli per mantenere il ritmo e dare minuti di gioco a tutto il gruppo.

“Ci aspettano due settimane intense di lavoro. Useremo le partite amichevoli per prepararci al meglio e dare continuità al nostro gioco”, ha spiegato Simone.

credito fotografico: Émilie Malaussena.