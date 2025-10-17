Una marcia per la speranza: Menton cammina con l’associazione L’Attrape Rett

Nel cuore dell’autunno mentonese, la solidarietà torna protagonista con una nuova iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e al sostegno della ricerca scientifica.

Domenica 19 ottobre, alle 15.00, prenderà il via dall’area giochi del Bastion la marcia caritativa organizzata dall’associazione L’Attrape Rett, un evento aperto a tutti, pensato per unire sport, impegno e condivisione.

L’obiettivo della marcia è duplice: informare e sensibilizzare il pubblico sulla sindrome di Rett, una rara malattia neurologica che colpisce soprattutto le bambine, e allo stesso tempo richiamare l’attenzione sul tema del polihandicap, termine che comprende diverse forme di disabilità multiple.

Attraverso il cammino, gesto semplice e simbolico, i partecipanti potranno manifestare vicinanza alle famiglie coinvolte, promuovere la solidarietà sociale e contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza verso chi vive quotidianamente la realtà della disabilità complessa.

L’associazione L’Attrape Rett, attiva sul territorio e impegnata nella raccolta di fondi a favore della cura e dell’assistenza dei pazienti, invita cittadini, scuole, associazioni e visitatori a unirsi a questa iniziativa.

Ogni passo diventa un segno concreto di speranza e partecipazione, perché la conoscenza e la solidarietà sono i primi strumenti per costruire una società più inclusiva.

La marcia non ha carattere competitivo: il suo spirito è quello della condivisione, della comunità e della compassione attiva.

Al termine del percorso, i partecipanti saranno accolti in un momento conviviale, pensato per incontrarsi, dialogare e conoscere meglio la missione dell’associazione.

Con questa iniziativa, Menton dimostra ancora una volta di essere una città capace di camminare al fianco di chi ha più bisogno, trasformando un pomeriggio d’autunno in un gesto di umanità e speranza.