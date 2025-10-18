La grande avventura del calcio: la sua storia, i record e le curiosità

In Italia arriva qualche anno dopo e oggi, possiamo comunque parlare di squadre molto antiche che hanno attraversato gli ultimi tre secoli, come Torino, Genoa, Juventus e Inter, ancora presenti nel palinsesto delle scommesse sportive e tra i record assoluti di Serie A e UEFA. La grande avventura del calcio ci ha regalato emozioni, gioie e dolori agonistici, ma anche spettacolo e tantissime storie sorprendenti, tra statistiche, record e curiosità.

Italia e Brasile: la grande sfida Mondiale

Prima sono stati gli Azzurri a dominare le statistiche della Coppa del Mondo, con le vittorie dei Mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1950 l'Uruguay pareggia i conti a spese del Brasile, proprio davanti al suo popolo, in quella che fu definita come “Maracanazo”, la più terribile tragedia sportiva per i tifosi verdeoro.

Nel 1958 e nel 1962, la Nazionale Brasiliana raggiunge quota due Coppe del Mondo e nel 1970 ai mondiali messicani, arriva il primo spettacolare spareggio tra Italia e Brasile. I Sudamericani stracciano per 4-1 gli Azzurri e volano nell'albo d'oro con tre coppe del mondo in bacheca.

Nel 1982 l'Italia vince il terzo mondiale, mentre nel 1994 ancora una volta, Azzurri e Verdeoro si ritrovano in finale per stabilire qual è la Nazionale più forte nella storia del calcio. Il Brasile vince ai rigori e allunga nel 2002 con il quinto mondiale vinto, soltanto nel 2006 gli Azzurri sono riusciti ad accorciare le distanze.

Inter e Juve: il derby d'Italia

Questo è il derby più spettacolare della Serie A, tanto che prende il nome di Derby d'Italia: si affrontano i due club più vincenti di sempre in campionato: il Biscione e la Vecchia Signora.

Tra le curiosità di questa sfida, c'è sicuramente il 4-4 della gara di andata nella stagione 2024/2025, statisticamente è il derby d'Italia pareggiato, che si è concluso con più gol nella storia della Serie A.

Real Madrid e Milan: i record in Champions

Tra curiosità e record all time, abbiamo la top 2 dell'albo d'oro di Champions, con i Galacticos che hanno vinto 15 coppe dalle grandi orecchie, fissando anche il record assoluto di 5 edizioni consecutive vinte, più un altro filotto di tre titoli consecutivi conquistati con Zidane in panchina.

Anche il Diavolo ha fissato diversi record all time in Champions League con 7 coppe dalle grandi orecchie,ed è la seconda squadra più vincente di sempre nella competizione. Inoltre, Paolo Maldini ha segnato il gol più veloce in una finale nel 2005 contro il Liverpool: la rete è stata siglata dopo soli 52 secondi.

Curiosità della Serie A

Sono infinite le curiosità della Serie A, ripartendo dal Diavolo, abbiamo 58 match consecutivi senza mai perdere, un filotto da record messo a segno tra il maggio del ‘91 e il marzo del '93: compreso di scudetto da imbattuta nella stagione 1991/1992.

Anche la Juventus ha vinto uno scudetto da imbattuta, oltre a detenere il record all time di 36 scudetti e 15 Coppe Italia.

Gli unici marcatori che hanno segnato 36 gol in una sola stagione sono Higuain e Immobile, mentre Silvio Piola è il miglior bomber di tutti i tempi con 274 gol. Al secondo posto c'è Francesco Totti con 250 gol.

Ancora il Capitano sul muro dei record con il suo cucchiaio dal dischetto, perché in carriera ha fissato anche il primato assoluto di 71 rigori segnati in Serie A.











