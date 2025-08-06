Calcio, Champions League. Il Nizza sogna in grande: all’Allianz Riviera arriva il Benfica

Il profumo delle grandi occasioni torna a invadere l’Allianz Riviera. Questa sera alle ore 21:00, il Nizza farà il suo debutto stagionale in Europa ospitando il Benfica nell’andata del terzo turno preliminare di qualificazione alla UEFA Champions League. Una sfida che promette scintille e che segna il ritorno dei rossoneri sulla ribalta continentale.

La squadra di Franck Haise, reduce da un quarto posto in Ligue 1, si presenta con entusiasmo e ambizione. L’estate ha portato nuove energie e una rosa rinnovata, pronta a sorprendere. Il tecnico francese ha plasmato un gruppo compatto, dove l’esperienza di Dante e la verve offensiva di Terem Moffi rappresentano le colonne portanti di un progetto che vuole andare lontano.

Di fronte ci sarà un avversario di spessore: il Benfica di Bruno Lage, secondo nella scorsa Liga Portugal e fresco vincitore della Supercoppa nazionale grazie al sigillo di Vangelis Pavlidis contro lo Sporting. Le Aquile arrivano con il favore dei pronostici e una tradizione europea consolidata, ma dovranno fare i conti con un Nizza deciso a giocarsi le sue carte fino in fondo.

Il precedente tra le due squadre risale a un’amichevole del luglio 2022, vinta nettamente dai portoghesi per 3-0. Ma questa volta il contesto è ben diverso: in palio c’è l’accesso ai playoff e la possibilità di entrare nella nuova fase a girone unico della Champions League.

La città di Nizza si prepara a vivere una notte magica, con il pubblico dell’Allianz Riviera pronto a spingere i suoi beniamini verso un’impresa europea. Il calcio d’inizio è fissato, le emozioni sono garantite. E il sogno rossonero è appena cominciato.