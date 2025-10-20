Domani all’Hôtel de Paris Monte-Carlo il Butterfly Ball Monaco celebra dieci anni di solidarietà

Alla vigilia della sua decima edizione, il Butterfly Ball Monaco si prepara a celebrare domani, martedì 21 ottobre 2025, una serata di gala all’insegna dell’eleganza e della solidarietà nella cornice esclusiva dell’iconico Hôtel de Paris Monte-Carlo.

L’evento, divenuto uno degli appuntamenti filantropici più prestigiosi del Principato, unisce raffinatezza, generosità e impegno sociale.

Fondato da John Caudwell, imprenditore e filantropo britannico, insieme a Modesta Vžesniauskaitė, il Butterfly Ball riunisce ogni anno celebrità, mecenati e personalità del mondo culturale e imprenditoriale, accomunati da un’unica causa: sostenere i bambini con disabilità o autismo attraverso la fondazione Caudwell Children.

Nel corso di dieci anni, il gala è diventato un simbolo di solidarietà internazionale, capace di coniugare lo stile di Monte-Carlo con un impegno concreto a favore delle persone più fragili.

Le donazioni raccolte nelle edizioni precedenti hanno contribuito a finanziare cure, terapie e programmi di inclusione per migliaia di bambini e famiglie.

Per questa edizione speciale, John Caudwell è a Monaco dal 19 al 22 ottobre 2025.

Durante il suo soggiorno, sarà disponibile per un’intervista dedicata al suo impegno filantropico e all’importanza di un evento che, anno dopo anno, rafforza il legame tra Monaco e la solidarietà globale.

Un’occasione per raccontare non solo la mondanità del gala, ma anche e soprattutto il suo autentico spirito umanitario, che da dieci anni ispira generosità e inclusione.