Risate made in Paris: il Paname Comedy Club sbarca a Le Cannet

Il Paname Comedy Club in tournée: tappa a Le Cannet l’11 aprile 2026

Dopo aver conquistato il pubblico parigino, il Paname Comedy Club parte alla conquista della Francia.

Sabato 11 aprile 2026, alle ore 20.30, la celebre compagnia di stand-up farà tappa a La Palestre di Le Cannet per una serata all’insegna delle risate intelligenti e dell’ironia tagliente.



Il format, che ha contribuito a rivoluzionare la comicità francese, promette un’ora e mezza di spettacolo dal ritmo serrato, con una selezione dei migliori comici del momento.

Sul palco si alterneranno voci affilate, osservatori acuti del quotidiano, ma anche artisti capaci di un umorismo più surreale o profondamente umano. Tutti con un obiettivo comune: far vivere al pubblico un’esperienza indimenticabile.



Fondato nel cuore di Parigi, il Paname Comedy Club è oggi uno dei luoghi simbolo del genere stand-up.

Negli anni ha lanciato numerosi talenti, diventando una vera e propria fucina per gli artisti emergenti e un punto di riferimento per i grandi nomi della comicità francese.



Informazioni pratiche

Data: sabato 11 aprile 2026, ore 20.30

Luogo: La Palestre, 730 boulevard Georges Pompidou, Le Cannet

Durata: 1h30

Biglietti: Carré Or €42 / Cat. 1 intero €35 – ridotto €32 / persone a mobilità ridotta e accompagnatore €32

Prevendite: punti vendita abituali, www.lapalestre.eu e Ticketmaster.fr





