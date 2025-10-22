 / Altre notizie

Altre notizie | 22 ottobre 2025, 07:30

Monaco: prosegue la campagna notturna di rifacimento del manto stradale

La Direzione dell’Assetto Urbano avvia una nuova campagna di manutenzione per garantire sicurezza e qualità della rete viaria. Interventi esclusivamente notturni e segnaletica dedicata per limitare i disagi alla circolazione.

Monaco: prosegue la campagna notturna di rifacimento del manto stradale

La Direzione dell’Assetto Urbano (DAU) del Governo del Principe ha avviato il 21 ottobre 2025 una nuova campagna di rifacimento degli asfalti sul territorio monegasco.
L’obiettivo dell’operazione è assicurare nel tempo la qualità, la sicurezza e la durabilità della rete stradale urbana.

Per limitare al minimo l’impatto sulla circolazione, i lavori si svolgono esclusivamente durante la notte, con un’adeguata segnaletica temporanea installata nelle zone interessate.
Durante gli interventi sono previste chiusure temporanee delle carreggiate e restrizioni di sosta, segnalate da appositi cartelli nelle vie coinvolte e negli ingressi degli edifici circostanti.

I servizi di emergenza e di polizia potranno sempre accedere alle aree di cantiere in caso di necessità. I percorsi pedonali resteranno aperti e protetti, mentre le linee di autobus urbane e interurbane interessate dai lavori saranno deviate a partire dalle ore 20:00, o secondo gli orari comunicati dalla Compagnie des Autobus de Monaco (CAM).

Calendario aggiornato degli interventi

Rue Princesse Florestine e Rue Suffren Reymond
Lavori effettuati la notte tra il 21 e il 22 ottobre – carreggiata chiusa dalle 20:00 alle 6:00, divieto di sosta dalle 16:00.

Boulevard d’Italie
Notte tra il 21 e il 22 ottobre – chiusura alla circolazione (eccetto residenti) tra Place des Moulins e Avenue de l’Annonciade, dalle 21:30 alle 6:00. Divieto di sosta dalle 16:00.

Avenue Princesse Charlotte – settore Gare
Notte tra il 22 e il 23 ottobre – chiusura della corsia discendente dalle 21:30 alle 6:00. Accesso al parcheggio della stazione garantito tramite l’ingresso inferiore.

Avenue Princesse Charlotte – settore Novotel
Notte tra il 22 e il 23 ottobre – chiusura alla circolazione (eccetto residenti) tra Boulevard de Suisse e Avenue du Berceau, dalle 21:30 alle 6:00. Divieto di sosta dalle 16:00.

Rue du Gabian
Notti tra il 23 e il 24 ottobre e tra il 27 e il 29 ottobre – chiusura dalle 20:00 alle 6:00. Divieto di sosta dalle 16:00.

La Direzione dell’Assetto Urbano ringrazia i residenti e gli automobilisti per la collaborazione e la comprensione.
Questi lavori, programmati fino al 7 novembre 2025, sono indispensabili per mantenere strade sicure, confortevoli e pienamente funzionali al servizio della collettività.

Per ulteriori informazioni: 

https://www.gouv.mc/


 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium