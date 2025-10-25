Gocce Oro di Vado Ligure ha il Marchio di Fabbrica: un traguardo che parla di artigianalità e passione

Alla soglia dei 25 anni di attività, Gocce Oro di Vado Ligure raggiunge un nuovo e importante traguardo: il Marchio di Fabbrica, con identificativo 87 SV.

Un passo che sancisce ufficialmente l’ingresso dell’azienda tra i fabbricanti di gioielli riconosciuti dalla Camera di Commercio, rendendo la storica gioielleria vadese una delle poche realtà nel Savonese ad avere questo titolo.

“Siamo ora identificati con il numero 87 SV e siamo ufficialmente fabbricanti di gioielli – spiega il titolare Graziano Foini –. Non è un percorso semplice e siamo in pochi nel Savonese. Per ottenerlo è necessario avere un orafo in azienda – e io lo sono – e disporre di attrezzature specifiche. Abbiamo investito molto in nuovi macchinari per poter raggiungere questo importante traguardo”.

Il marchio di fabbrica è un’autorizzazione ufficiale rilasciata dallo Stato alle aziende che realizzano direttamente manufatti in metalli preziosi. È un contrassegno di tracciabilità e garanzia, che consente di marchiare ogni gioiello prodotto con un numero identificativo univoco, certificandone così l’origine, la qualità e l’autenticità.

Questa è la novità 2025 in casa Gocce Oro. Ma già nel 2024 la gioielleria aveva completato un importante progetto di restyling, trasformando gli spazi in un vero showroom dell’eleganza e dell’artigianato orafo italiano. Le nuove teche espositive mettono in risalto una collezione ampia e raffinata di gioielli in oro, argento e acciaio, impreziositi da pietre preziose e semipreziose accuratamente selezionate.

“Siamo davvero felici di essere riusciti ad avere il Marchio di Fabbrica – racconta ancora Graziano con la moglie Giulia – dopo tanti anni di lavoro iniziati con mamma Isabella e papà Walter nel 2000. È un passo che segna un’evoluzione naturale, ma anche una grande soddisfazione personale”.

La filosofia di Gocce Oro si fonda su tre principi: artigianalità, personalizzazione e autenticità. Donare un gioiello, spiegano Graziano e Giulia, “non è solo un regalo, ma un simbolo di valore e di legami preziosi”. Ogni bracciale, anello o ciondolo nasce da un racconto personale e può essere personalizzato in ogni dettaglio, dalla scelta delle gemme (diamanti, zaffiri, ametiste, topazi, acquemarine, diamanti neri e molto altro) fino al design su misura, realizzato direttamente nel laboratorio orafo.

Le creazioni proposte hanno tutte garanzia di eccellenza “Made in Italy” e di un gusto raffinato che unisce tradizione e innovazione.

Con il Marchio di Fabbrica, Gocce Oro compie un ulteriore passo verso la produzione autonoma e certificata, confermandosi punto di riferimento per chi cerca gioielli unici, autentici e personalizzati, capaci di raccontare emozioni, affetti e ricordi.

Un motivo in più per visitare lo showroom Gocce Oro di Vado Ligure, ospitato in una suggestiva dimora storica. Qui, ogni dettaglio brilla di passione, artigianalità e bellezza senza tempo.