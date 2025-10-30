Conferenza “La morte e dopo?...” — una riflessione sull’attesa cristiana e sul mistero della vita oltre la vita

Il Servizio Formazione del Diocesi inaugura un nuovo ciclo di conferenze dedicato al tema “La speranza cristiana”, con l’obiettivo di approfondire le grandi domande della fede attraverso il confronto e la riflessione.
Il primo incontro, intitolato “La morte e dopo?...”, si terrà giovedì 6 novembre 2025, dalle 20:00 alle 21:30, presso AGORA – Maison Diocésaine.
La serata sarà guidata dal Canonico Alain Goinot, che introdurrà la riflessione sul mistero della morte alla luce della fede cristiana, e sarà arricchita da un testimonianza significativa: il Fratello François-Régis Delcourt, o.p., condividerà infatti la propria esperienza di morte imminente (EMI), offrendo uno sguardo spirituale e umano su un tema universale.
L’incontro, aperto a tutti, invita credenti e curiosi a un momento di ascolto, dialogo e meditazione su uno dei grandi interrogativi dell’esistenza: cosa ci attende dopo la vita terrena.
Un appuntamento di spiritualità e riflessione, aperto a chiunque desideri riscoprire, nella prospettiva cristiana, la speranza che nasce dalla fede.