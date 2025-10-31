La Giornata Mondiale del Risparmio compie 101 anni e ha ancora molto da insegnare

La Giornata Mondiale del Risparmio compie 101 anni. Istituita il 31 ottobre 1924, durante il Congresso Internazionale del Risparmio a Milano, ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sull’importanza dell’educazione finanziaria e della gestione del risparmio. Fin da piccoli.

Spiegare ai figli il valore del denaro si può e si deve, perché i soldi non si trovano nel campo dei miracoli e se vogliono ottenere qualcosa, si devono impegnare e fare dei sacrifici. Senza aspettare di ricevere tutto da papà e mamma, come se fosse dovuto.

Tutti i mezzi sono buoni, dalla favola della cicala e della formica (nella versione originale di Esopo o in quella rivisitata da Gianni Rodari) al gioco del Monopoli, fino alla paghetta, calcolata in base ai veri bisogni del fanciullo e alle possibilità della famiglia, non in base a quello che fanno gli altri.

Altra buona idea è il salvadanaio che, grazie a piccole rinunce quotidiane, si riempie sempre di più, consentendo di realizzare una spesa maggiore in futuro, un desiderio importante, o semplicemente la gioia di far felice qualcun altro attraverso la propria generosità.

Tuttavia, non c’è lezione che valga quanto un buon esempio. I bambini guardano (e assimilano) i comportamenti dei genitori: se siamo i primi a sprecare i soldi sarà difficile educarli al risparmio. Perciò, dopo aver insegnato il valore di monete e banconote, non come fecero il Gatto e la Volpe con il povero Pinocchio, via ai gesti pratici, come spegnere le luci in casa quando non servono o fare la spesa insieme al supermercato in maniera intelligente, distinguendo il necessario dal superfluo, perché è importante non dire sempre “sì” a tutto. Così come non va ricompensato con il denaro il bambino che tiene in ordine la propria stanza, perché è un dovere.

E se questi consigli non fossero abbastanza, c’è un libro in cui l’educazione finanziaria si fa in 400 (pagine). È il Lessico Finanziario (Aragno), firmato dal banchiere europeo e mondiale Beppe Ghisolfi. E mi raccomando: le regole vanno rispettate anche dai grandi!