Magia del Natale a Monte‑Carlo: un dicembre tra luci, sapori e emozioni

Monte‑Carlo si prepara a celebrare il mese più festoso dell’anno con un programma ricco di esperienze uniche. La magia del Natale si accende tra luci scintillanti, sapori raffinati e momenti di puro benessere, trasformando la città in una destinazione imperdibile per chi desidera vivere l’atmosfera delle feste in grande stile.

Soggiorni d’eccezione

Per chi desidera immergersi completamente nella magia natalizia, Monte‑Carlo Société des Bains de Mer offre soggiorni esclusivi. Gli ospiti possono regalarsi una vera e propria parentesi incantata, tra comfort, eleganza e servizi di alta qualità, per vivere il Natale in tutta serenità e lusso:

https://www.montecarlosbm.com/fr/inspiration/visiter-monaco/decembre

Sapori delle feste

I ristoranti del gruppo si vestono a festa con brunch raffinati, cene di gala e dolcezze a tema. Tra gli appuntamenti da non perdere, la Soirée della Tartufo Nero al Pavyllon Monte‑Carlo il 12 dicembre promette un’esperienza gastronomica unica. Per il Réveillon, le cene festive accompagneranno l’arrivo del 2026 tra sapori esplosivi e atmosfere vibranti, garantendo momenti indimenticabili:

https://www.montecarlosbm.com/fr/inspiration/choisir-restaurant-monaco-noel

Visite esclusive e giochi

Gli amanti del vino e della storia possono scoprire le Caves dell’Hôtel de Paris Monte‑Carlo, custodi di millesimi rari e 150 anni di tradizione. Questa visita, disponibile come regalo o prenotabile prima di cena, rappresenta un’occasione unica per celebrare le feste. Inoltre, dal 1° al 24 dicembre, il Calendario dell’Avvento al Casino Café de Paris permetterà a un fortunato vincitore quotidiano di aggiudicarsi uno dei 24 premi in palio, per un totale di oltre 25.000€.

Benessere e relax

Ai Thermes Marins Monte‑Carlo, l’evento “Éclat des fêtes” invita a godere di un trattamento Ligne St Barth, accesso all’area wellness e un pranzo gourmet presso il ristorante L’Hirondelle, offrendo una pausa raffinata dedicata al benessere e ai piaceri dei sensi.

Celebrazioni di Capodanno

Il 31 dicembre, Monaco accoglie il nuovo anno con proposte per tutti i gusti: dalla musica di ABBA al Jimmy’z Monte-Carlo, fino a Selva Monte-Carlo, garantendo a ciascuno la propria notte memorabile:

https://www.montecarlosbm.com/fr/inspiration/meilleures-adresses-nouvel-an-monaco

Per i più piccoli e i collezionisti

Dal 8 dicembre, sarà disponibile il Monopoly Monte‑Carlo edizione collector, un’occasione speciale per grandi e piccini di vivere la magia del Natale attraverso il gioco.

Monte‑Carlo si conferma così meta privilegiata per chi cerca esperienze festive esclusive, unendo eleganza, gusto e divertimento in un programma ricco e indimenticabile.



