Monte-Carlo Société des Bains de Mer svela la sua Bûche di Natale 2025

In occasione delle festività di fine anno, Monte-Carlo Société des Bains de Mer presenta la sua Bûche di Natale ufficiale 2025, frutto del tradizionale Concours de bûches de Noël, giunto alla sua 14ª edizione e svoltosi il 21 novembre al One Monte-Carlo.

Il concorso ha visto sfidarsi cinque rinomati punti del Resort – Thermes Marins Monte-Carlo, Café de Paris, Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo e il Pôle Sucré – ciascuno impegnato a creare una bûche originale ispirata al tema “Mélodies de Noël”. I criteri di valutazione includevano l’aspetto visivo, il gusto, la texture, la presentazione orale e, novità di quest’anno, la possibilità di declinare la bûche in porzioni individuali.

Le creazioni presentate hanno stupito per tecnica e inventiva:

Thermes Marins Monte-Carlo: “Symphonie Riviera”

Café de Paris: “Magie des Cloches à Monte-Carlo”

Pôle Sucré: “Traineau féérique”

Hôtel Hermitage Monte-Carlo: “Carillon enchanté”

Hôtel de Paris Monte-Carlo: “Mon Beau Sapin”

Dopo una degustazione alla cieca, il jury, presieduto da Albert Manzone, Direttore Generale del Gruppo, e composto da chef, membri del Comex, clienti e giornalisti, ha proclamato vincitrice la bûche “Traineau féérique” di Léo Scherer, sous-chef pâtissier del Pôle Sucré. La creazione ha conquistato la giuria con il suo croustillant di nocciole, un riso al latte vanigliato, marmellata di clementine di Corsica e ganache montata alle nocciole, con un insert di clementine e guimauve yuzu. Il tutto decorato con un elegante slittino di cioccolato e un delicato “Joyeux Noël”, simbolo del viaggio di Babbo Natale attraverso la notte stellata.

Come da tradizione, la Traineau féérique diventa la bûche ufficiale di Monte-Carlo Société des Bains de Mer 2025, disponibile nei ristoranti del Resort e in vendita da asporto, insieme ad altri prodotti dolci festivi, presso Mada One e nella verrière di Avenue de Monte-Carlo a partire dall’8 dicembre.

Un invito a vivere la magia delle feste attraverso un’esperienza gustativa unica, dove ogni sapore e ogni texture compongono una vera sinfonia di Natale.



