Questo weekend si celebra “Pétanque en fête”: due giornate di sport, musica e convivialità sul lungomare

“Pétanque en fête”, due giornate di sport, cultura e buonumore, ideale per vivere insieme la magia della vita all’aria aperta.

Questo fine settimana, la città si prepara a vivere “Pétanque en fête”, l’appuntamento dedicato alla tradizione e alla passione per la pétanque, all’insegna dello sport, della musica e della convivialità.

Sabato 8 novembre, i clos de boules mentonesi apriranno le loro porte per una giornata di iniziazione e allenamenti aperti a tutti, con la possibilità di incontrare i soci dei club locali e scoprire le loro attività. Un’occasione ideale per avvicinarsi a questo sport simbolo della cultura mediterranea, in un’atmosfera accogliente e informale.

Domenica 9 novembre, la festa continuerà sul lungomare pedonale, nel tratto compreso tra la rue d’Adhemar de Lantagnac e il giardino Élisée Reclus, a partire dalle 7:00 del mattino.

La giornata sarà animata da un torneo amichevole misto, attività per le famiglie, momenti musicali e un punto ristoro per offrire a tutti un’esperienza festiva all’insegna della condivisione.

In parallelo, sarà allestito anche un mercato locale, dove visitatori e curiosi potranno passeggiare tra le bancarelle, scoprendo prodotti tipici e artigianato.

Con “Pétanque en fête”, la città invita residenti e turisti a vivere due giornate di sport, cultura e buonumore, riscoprendo insieme il piacere della vita all’aria aperta.