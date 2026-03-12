Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Giovedì 5 marzo 2021
- Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Giovedì 12 marzo 2026 - dalle 14 alle 15,30. Venerdì 20 marzo 2026 dalle 10h alle 11h30. Venerdì 27 marzo 2026 dalle 10 alle 11,30. Dal 28/03/2026 al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
- Soirée poésie "Printemps des poètes" - Théâtre Antibéa 15 rue Georges Clémenceau, ore 20,30
Sabato 14 marzo 2026
- Atelier participatif Repair café - Salle des associations Croix Rouge, Espace Croix Rouge. 154 chemin des Terriers – Dalle 14 alle 17.
- Projection 'Glaciers d'arctique état des lieux' - Médiathèque Albert Camus 19 Boulevard Gustave Chancel, ore 16,30
Lunedì 16 marzo 2026
- Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal 17/03/2026 al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
BEAUSOLEIL
"Petites histoires féminines de la grande musique" di André Peyrègne,
Venerdì 13 marzo a 18:30
Librairie le Chat Qui Louche,
4 avenue du Général de Gaulle
27° Festival di musica da camera
Fino al 28 marzo
Musica classica
Centre Culturel Prince Jacques, 6/8 boulevard Général De Gaulle
CANNES
Visite guidée - Démones et déesses : de la vie à la mort
Venerdì 13 marzo 2026
Horaire(s) :
15h30
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suque
Concert - Jeanne Cherhal
Sabato 14 marzo 2026
Horaire(s) :
20h30
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
Concert - Chants et musique d'Irlande
Sabato 14 marzo 2026
Horaire(s) :
19h
Église Holy Trinity
2 avenue Branly
Spectacle - Entre le jour et la nuit
Sabato 14 marzo 2026
Horaire(s) :
20h30
Salle Le Raimu
Chemin de la Borde
Concert - À la rencontre de Monteverdi et Gesualdo
Sabato 14 marzo 2026
Horaire(s) :
16h
Chapelle de la Miséricorde, 16-18 rue de la Miséricorde à Cannes (à côté du marché Forville)
Concert - Une œuvre, une heure - Variations
Domenica 15 marzo 2026
Horaire(s) :
11h
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Spectacle - 12 Hommes en colère
Domenica 15 marzo 2026
Horaire(s) :
18h00
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Mostre - Esposizioni
Exposition - llustration(s)
Fino a sabato 21 marzo 2026
Horaire(s) :
Du lundi au samedi de 10h à 16h
Association des Beaux-Arts de Cannes - 2e rue du Barri à Cannes
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
CARROS
Le Choeur de l’Aube – Amandine Rousguisto
Esposizione
Fino al 28/03/2026 il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 17. Il domenica dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17.
Dal 29/03 al 07/06/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11:30 alle 18. Il domenica dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18.
Centre International d'Art Contemporain
Place du Chateau - Château de Carros
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TURBIE
La Groupama Car vi viene incontro !
Giovedì 12 marzo da 08:00 a 13:00
Place Théodore de Banville
Concours photo sur la flore et la faune sauvage de La Turbie
Fino al 29 marzo
Ecole Michel Balland, 15bis Place Neuve
MENTON
Visita guidata: Le National
Giovedì 12 marzo da 10:00 a 10:45
Grand Hôtel National,
7 chemin des terres chaudes, Allée des Acacias
Lavoir théâtre - Pavillon noir
Venerdì 13 marzo da 20:30 a 21:50
Le Lavoir Théâtre de Menton,
63 boulevard du Fossan
Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 13 marzo da 14:30 a 15:15
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs), Rue du Général Gallieni
Visita guidata: Valle del Borrigo
Venerdì 13 marzo da 10:00 a 12:
Sabato 14 marzo da 20:00 a 21:30
Casino Barrière Menton,
2 bis avenue Félix Faure
Visita guidata: I giardini reali di Westminster
Mercoledì 18 marzo da 10:30 a 12:
Hôtel Royal Westminster, 1510 promenade du soleil
La valle del Borigo
Mercoledì 18 marzo da 15:00 a 16:00 / ...
Conservatoire de musique,
10 avenue Cochrane
Visita guidata: L'Annonciade
Mercoledì 18 marzo da 15:00 a 16:00
Parvis du Monastère de l'Annonciade,
2135 Corniche André Tardieu
Mostre - Esposizioni
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visite guidate
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Fino al 30 aprile
Martedì 10 – 11,30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 30 aprile
Martedì: 14:30 - 16:00
Sabato: 10:00 - 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Fino al al 12 marzo 2026
Salon & Foire
10 Av. Princesse Grâce
Corps sportif, corps esthétique
Il 12 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
45A Bd du Jardin Exotique
Concert symphonique : Stravinsky - Monnet - Debussy
Il 12 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Bd Louis II
Nawaell Madani - les sérénissimes de l'humour
Il 12 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
10 Av. Princesse Grâce
La grande battle : Concert au Musée océanographique
Il 13 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Avenue Saint-Martin
Concert aux bougies avec Tedi Papavrami & J.F. Neuburger
Il 14 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
One Monte-Carlo 1 Place du Casino
Noelle Perna - Les sérénissimes de l'humour
Il 14 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
Organizzatore
10 Av. Princesse Grâce
Concert à la Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco
Il 15 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
11h00
54, route de la piscine
Récital de piano - Jean-Frédéric Neuburger
Il 15 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
17h00
Organizzatore
One Monte-Carlo 1 Place du Casino
Michelin guide ceremony
Il 16 marzo 2026
Categoria
10 Av. Princesse Grâce
Stand up Monaco
Il 17 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
10 Av. Princesse Grâce
Robert Cahen : De la musique à l’image en mouvement
Il 18 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
L'Engelin, 83-85 Bd du Jardin Exotique
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino al 27 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
09h30
L'Engelin, 83-85 Bd du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 aprile 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition à la Gare SNCF de Monaco
Fino al 15 aprile 2026
Organizzatore
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
Place Sainte Dévote
Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Bovary Madame
Teatro
Dal giovedì 12 a venerdì 13 marzo 2026 il giovedì e venerdì da 20.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
L’Orchestre National de Barbès
Concerto
Giovedì 12 marzo 2026 da 20:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Soso La Barbe – Sans transition
One man Show / One woman show
Giovedì 12 marzo 2026 alle 21:15.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Nuit d’ivresse
Teatro
Dal 12/03 al 29/03/2026 il giovedì, venerdì e sabato alle 20:30. Il domenica alle 16.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
1984
Teatro
Giovedì 12 marzo 2026 il giovedì da 14.
Venerdì 13 marzo 2026 il venerdì da 20.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Je suis trop vert
Teatro
12 a sabato 14 marzo 2026 il giovedì e venerdì da 20. Il sabato da 15.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Reconstitution
Teatro
Venerdì 13 marzo 2026 alle 20.
Sabato 14 marzo 2026 alle 20.
Domenica 15 marzo 2026 alle 15.
Théâtre de La Semeuse
2 montée Auguste Kerl
Rue du Château
No End Date et Preparation H
Concerto
Venerdì 13 marzo 2026 alle 20:30.
Espace Grappelli
49 avenue de la Marne
Place Emile Begnis
Embody
Spettacolo
Da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026 il venerdì e sabato alle 20. Il domenica alle 17.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Magic Night
Spettacolo
Venerdì 13 marzo 2026 alle 19:45.
Sabato 21 marzo 2026 alle 19:45.
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Julien Doré
Concerto
Venerdì 13 marzo 2026 alle 20.
Palais Nikaia
163 Boulevard du Mercantour
Sringara
Spettacolo
Venerdì 13 marzo 2026 alle 20.
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
Les Journées du Cinéma Italien – 40e édition
Festival
Da sabato 14 marzo a sabato 28 marzo 2026.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Aupinard
Concerto
Sabato 14 marzo 2026 alle 20:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Lecture dans un fauteuil – Jules Renard
Spettacolo
Sabato 14 marzo 2026 alle 18.
Théâtre du Bocal
6 rue Prince Maurice
Jarry – Bonhomme
One man Show / One woman show
Sabato 14 marzo 2026 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Urbain – Connard bienveillant
One man Show / One woman show
Sabato 14 marzo 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Urbain – En rodage
One man Show / One woman show
Sabato 14 marzo 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
L’Avare
Teatro
Sabato 14 marzo 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Les Amazones
Teatro
Domenica 15 marzo 2026 alle 16:30.
Sabato 21 marzo 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
L’Etrangleuse
Teatro
Domenica 15 marzo 2026 alle 17.
Théâtre du Bocal
6 rue Prince Maurice
Chorale en scène
Concerto
Lunedì 16 marzo 2026 alle 20:30.
Salle Lou Mesclun
10 boulevard Compte de Falicon
Le Lac des Cygnes
Spettacolo
Martedì 17 marzo 2026 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Merlin le désenchanteur
Spettacolo
Mercoledì 18 marzo 2026 il mercoledì da 14:30.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Oxmo Puccino
Concerto
Mercoledì 18 marzo 2026 alle 20.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Foire de Nice
Fino al 16/03/2026 dal lunedì a venerdì dalle 10 alle 19.
Palais des Expositions
Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny
Don Pasquale
Opera
Venerdì 13 marzo 2026 alle 20.
Domenica 15 marzo 2026 alle 15.
Martedì 17 marzo 2026 alle 20.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
60 minutes de découvertes - Concerto
Venerdì 20 marzo 2026 alle 20.
Musée National Marc Chagall
36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)
Les Fourberies de Scapin - Teatro
Domenica 15 marzo 2026 alle 11.
Sabato 16 maggio 2026 alle 21.
Domenica 24 maggio 2026 alle 18.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre – esposizioni
Mars aux Musées
Esposizione
Fino al 29 Marzo 2026
Divers musées de Nice
https://www.marsauxmusees.com/
Ingresso libero
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Demain, demain - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Au travers de la Serrure - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione
Fino al 30 Aprile 2026
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Poésie fait maison - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
SAINT LAURENT DU VAR
Soirée Jeux – Doppio Malto
Domenica 15 marzo 2026 da 17.
Doppio Malto
Centre Commercial Cap3000
SAINT MARTIN VESUBIE
Exposition – « La poésie française à travers les siècles »
Fino al 02 Aprile 2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 18.
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
TENDE
Concert "Cantar - Tour de chants sud-américains"
Sabato 14 marzo da 18:00 a 19:00
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Carnevale a Saint Dalmas de Tende
Sabato 14 marzo a 14:00
Ecole du Petit Bois, Saint Dalmas de Tende
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
VALDEBLORE
La Syntropie avec VALDEPOM
Conferenza
Sabato 14 marzo dalle 9 alle 17.
Salle de La Roche - La Roche
Au chalet Le Génépi pour le repas Route de Peyre Grosse - Saint Dalmas
Exposition “Mission Potager” – Médiathèque de Valdeblore
Fino al 14 Aprile 2026
Salle du Clôt
Médiathèque de La Bolline
VENCE
Grande Messe en ut de Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto
Sabato 14 marzo 2026 da 18:30.
Salle Falcoz
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne
VILLEFRANCHE SUR MER
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle