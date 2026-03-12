Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Giovedì 5 marzo 2021

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Giovedì 12 marzo 2026 - dalle 14 alle 15,30. Venerdì 20 marzo 2026 dalle 10h alle 11h30. Venerdì 27 marzo 2026 dalle 10 alle 11,30. Dal 28/03/2026 al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Soirée poésie "Printemps des poètes" - Théâtre Antibéa 15 rue Georges Clémenceau, ore 20,30

Sabato 14 marzo 2026

Atelier participatif Repair café - Salle des associations Croix Rouge, Espace Croix Rouge. 154 chemin des Terriers – Dalle 14 alle 17.

Projection 'Glaciers d'arctique état des lieux' - Médiathèque Albert Camus 19 Boulevard Gustave Chancel, ore 16,30

Lunedì 16 marzo 2026

Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal 17/03/2026 al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.