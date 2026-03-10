Concorso Internazionale di Fotografia “RAMOGE – L’Uomo e il Mare”: Fotografi di Tutto il Mondo Invitati a Raccontare il Legame tra l’Uomo e il Mediterraneo

È stata lanciata il 3 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della fauna selvatica, la nuova edizione del concorso internazionale di fotografia “RAMOGE – L’Uomo e il Mare”, iniziativa dedicata alla valorizzazione del rapporto tra l’essere umano e l’ambiente marino. Il concorso resterà aperto alle candidature fino al 31 ottobre 2026 ed è rivolto a fotografi di tutto il mondo, sia professionisti sia appassionati.

L’iniziativa è promossa dall’Accordo RAMOGE sotto gli auspici della Federazione Internazionale dell’Arte Fotografica (FIAP), in collaborazione con l’Accademia dell’Arte Fotografica di Monte-Carlo, membro operativo ed esclusivo della FIAP per il Principato di Monaco.

A valutare le opere sarà una giuria internazionale di esperti fotografi nominati dalla FIAP, composta da tre figure di rilievo nel panorama della fotografia naturalistica e di viaggio: Riccardo Busi (Italia), presidente della FIAP e fotografo specializzato in travel e wildlife; Greg Lecoeur (Francia), fotografo dell’oceano e della fauna marina; e Sergio Pitamitz (Italia), noto per i suoi reportage dedicati alla natura e ai luoghi selvaggi del pianeta.

Il concorso si articola in quattro categorie, pensate per offrire diversi punti di vista sul mare e sul suo rapporto con l’umanità:

“Sguardi sul Mare”, un invito a raccontare attraverso l’obiettivo il legame profondo che unisce l’uomo all’ambiente marino;

“Orizzonti RAMOGE”, dedicata alle immagini realizzate nell’area RAMOGE, la fascia mediterranea compresa tra Marsiglia e La Spezia, per mettere in luce la straordinaria ricchezza di questo territorio;

“Il Mare di Domani”, riservata ai fotografi under 25, per dare voce alla nuova generazione e alla sua visione sul futuro degli oceani;

“Tema Libero”, uno spazio aperto alla creatività senza vincoli tematici.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Gli interessati possono registrarsi e caricare le proprie fotografie direttamente sul sito ufficiale di RAMOGE, dove è disponibile anche il regolamento completo e tutte le informazioni relative alla competizione.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 4 dicembre 2026 nel Principato di Monaco, in concomitanza con il Monte-Carlo Photo Contest organizzato dall’Accademia dell’Arte Fotografica di Monte-Carlo, creando così un importante momento di incontro internazionale dedicato all’arte fotografica.

L’edizione 2026 assume inoltre un significato speciale: quest’anno ricorre infatti il 50º anniversario dell’Accordo RAMOGE, che da mezzo secolo promuove la tutela del Mediterraneo e la cooperazione tra i territori costieri. Attraverso il linguaggio universale della fotografia, il concorso intende sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione degli ecosistemi marini, ricordando quanto sia urgente proteggere il patrimonio naturale del mare per le generazioni future.





