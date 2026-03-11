Sette idee “Business Lunch” con Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Con oltre trenta ristoranti e bar e dieci stelle Michelin al suo attivo—che ne fanno il Resort più stellato al mondo—il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer propone un’offerta gastronomica ricca e diversificata nel Principato. Se da un lato ci si concede volentieri il tempo per gustare un pranzo o una cena raffinati nei suoi ristoranti, anche i business lunch sono particolarmente indicati, grazie a formule rapide e gourmet. Riflettori puntati su sette proposte “business lunch” firmate Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

I piaceri della cucina tradizionale al Café de Paris

La storica Brasserie del Café de Paris, nel cuore della Place du Casino, propone a pranzo un menù settimanale creativo e goloso. Mentre lo chef Victor Marion immagina un piatto, il capo sommelier Fabien Giordano lo esalta con un abbinamento cibo-vino dedicato. Nella cornice tipica delle più belle brasserie parigine, entrambi creano un connubio al tempo stesso goloso e generoso.

“Settimanale,” dal lunedì al venerdì*

Piatto: 39 euro – Abbinamento cibo e vini supplementare a partire da 16 euro

Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 76 23 / Café de Paris Monte-Carlo - Brasserie Monaco |

Vista mozzafiato sulle due Riviere al Grill

All’ultimo piano dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, il ristorante stellato Le Grill* vi accoglie per un pranzo gastronomico firmato dallo chef Dominique Lory, con una vista mozzafiato sul Principato. Un panorama unico per assaporare le specialità della casa: carni e pesci sapientemente grigliati, che rendono celebre il locale dal 1959.

“Menu Pranzo”, dal lunedì al venerdì, dalle 12:15 alle 13:30*

Antipasto – Piatto principale – Dessert: 98 euro

Antipasto – Piatto principale – Dessert + acqua minerale e due calici di vino: 140 euro Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 88 88 / The Grill – Ristorante Stellato Monaco |

Una pausa sana e gourmet a L’Hirondelle

Per un pranzo leggero e “healthy”, appuntamento a L’Hirondelle, nel cuore delle Thermes Marins Monte-Carlo. Lo chef Jean- Laurent Basile propone una cucina sana e gustosa, che valorizza piatti senza glutine, green detox e prodotti del mare, in un ambiente calmo e idilliaco con vista su Port Hercule e sulla Rocca.

Menu pranzo, tutti i giorni dalle 12:00 alle 15:30 Piatto principale – Dessert: 60 euro

Antipasto – Piatto principale: 70 euro Antipasto – Piatto principale – Dessert: 85 euro

Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 69 30 / L'Hirondelle Monaco - Ristorante Salutare |





Una pausa veloce e gustosa al Mada One

Nato nel 2019 con la creazione del quartiere One Monte-Carlo, il Mada One è il luogo ideale per una pausa pranzo “al volo”. Questo ristorante accogliente e goloso propone un concetto inedito, immaginato dallo chef due stelle Michelin Marcel Ravin: la “snackonomia”, che unisce snacking e gastronomia.

Menu pranzo “Mad’Day”, tutti i giorni dalle 12:00 alle 15:00

Antipasto del giorno – Piatto del giorno oppure Piatto del giorno – Dessert del giorno: 29 euro Antipasto del giorno – Piatto del giorno – Dessert del giorno: 35 euro

Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 68 68 / Mada One Monaco - Ristorante da asporto Monaco |

L’eleganza britannica da Marlow

“So chic, so British”, Marlow è l’indirizzo imperdibile del nuovo quartiere Mareterra per una pausa pranzo gourmet nell’atmosfera di un club inglese. Ogni settimana, lo chef Sébastien Blin propone le sue specialità del giorno di ispirazione britannica.

Menu pranzo, dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 14:30*

Antipasto – Piatto principale oppure Piatto principale – Dessert: 29 euro Antipasto – Piatto principale – Dessert: 34 euro

Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 14 00 / Marlow - Ristorante britannico Monaco |

La gastronomia al banco al Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alleno all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Tutta la creatività dello chef pluristellato Yannick Alleno si gusta al banco del Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alleno all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo*. Il menu “Brève de Comptoir”, che cambia con le stagioni, offre una vera parentesi gastronomica da assaporare al banco, firma distintiva dello chef Alleno.

“Brève de Comptoir”, dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 14:00*

Antipasto – Piatto principale – Dessert: 89 euro

Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 98 98 / Pavyllon Monte-Carlo presso l'Hotel Hermitage - Ristorante stellato Michelin Monaco |

I sapori mediterranei al Salon Rose, nel cuore del Casino de Monte-Carlo

Scrigno dall’atmosfera boudoir, con una splendida terrazza affacciata sul mare, il Salon Rose e il suo chef Richard Rubbini propongono una cucina mediterranea saporita nel cuore del mitico Casino de Monte-Carlo. Un tempo salotto di conversazione, il Salon Rose è oggi un’oasi di tranquillità per giocatori e buongustai, con le sue nicchie, alcove e ornamenti madreperlacei. Senza dimenticare Les Fumeuses, dipinte sul soffitto dall’artista Massimiliano Gallelli.

Menu pranzo “Poker”, dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 17:30

Antipasto o pasta – Calice di vino selezione del momento: 30 euro

Con prenotazione: nessun diritto d’ingresso da pagare – Accesso soggetto alle condizioni di ingresso del Casino de Monte-Carlo Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 24 05 / Le Salon Rose Monaco - Ristorante Mediterraneo |

Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Monte-Carlo Société des Bains de Mer incarna un nuovo approccio al bel vivere, unico al mondo, che unisce il gusto per il bello all’attenzione per il benessere. Il Resort offre agli ospiti il meglio del gioco nei suoi casinò ed un’esperienza di standing elevato nei celebri hotel e nelle Diamond Suites, senza dimenticare la buona tavola; si va dai ristoranti stellati ai concept internazionali, dando spazio anche alle specialità a chilometro zero. Non solo: durante la permanenza, i clienti possono toccare con mano moltissime eccellenze artistiche e culturali, ma anche dedicarsi allo sport, al benessere e allo shopping, fra un evento e l’altro. L’etica e la responsabilità sociale, due elementi che sono sempre più importanti, guidano il Gruppo: già dal 2007, Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha aderito volontariamente ad una serie di regole in materia di transizione energetica e di gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti, con un occhio alla tutela delle filiere alimentari e delle risorse naturali del territorio. Quest’anno, il Gruppo, che è il datore di lavoro privato più importante di Monaco, ha lanciato la quarta edizione del proprio Codice Etico, riaffermando l’integrità e la responsabilità come suoi valori chiave in ogni ambito.