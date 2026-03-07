“Donne famose dalla Preistoria”, visita guidata speciale al Museo della Preistoria l’8 marzo

Domani, domenica 8 marzo 2026, dalle 15:00 alle 16:30, il Musée de Préhistoire Régionale di Mentone, in Rue Lorédan Larchey, ospiterà una visita guidata dal titolo “Donne famose dalla Preistoria”, un percorso culturale dedicato alle figure femminili più emblematiche delle società preistoriche.

La visita sarà condotta dalle guide Almudena Arellano ed Ève Bondroit, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta del ruolo delle donne nelle comunità umane delle epoche più antiche. Attraverso reperti archeologici, testimonianze storiche e spiegazioni divulgative, il pubblico potrà approfondire aspetti spesso poco conosciuti della vita quotidiana e dell’organizzazione sociale nella Preistoria.

L’iniziativa rientra nel programma culturale della città di Mentone ed è organizzata in occasione della Giornata internazionale della donna, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione sul contributo femminile nella storia dell’umanità fin dalle sue origini.

Per l’intera giornata dell’8 marzo, inoltre, l’ingresso al museo sarà gratuito, in sostituzione della parata inizialmente prevista per il 1° marzo.

Il Museo della Preistoria Regionale di Mentone conserva una ricca collezione di reperti provenienti dai principali siti archeologici della Riviera e delle Alpi Marittime, rappresentando uno dei punti di riferimento culturali della città per la valorizzazione del patrimonio storico più antico del territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il museo al numero 04 89 81 52 oppure consultare il sito: https://www.menton-riviera-merveilles.it/