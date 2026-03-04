Monte-Carlo Fashion Week: Twinset inaugura un nuovo capitolo di eleganza internazionale

Dopo l’acclamata collaborazione con Vogue Café in occasione della Fashion Week di Milano, Twinset approda nel cuore scintillante del Principato di Monaco, scegliendo la Monte-Carlo Fashion Week come palcoscenico d’eccezione. In passerella, una selezione Ready to Buy pensata per la Côte d’Azur, con un gran finale dedicato ad abiti inediti per la sera, espressione di eleganza e contemporaneità.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile, nella giornata conclusiva della manifestazione: un momento simbolico e strategico che segna l’inizio di una nuova fase evolutiva per il brand.

“Da Monte-Carlo prende vita la nuova fase di Twinset, in un passaggio cruciale del nostro percorso di crescita,” afferma Gabriele Maggio, CEO del marchio. “Twinset possiede un patrimonio creativo distintivo e un potenziale straordinario. Con una squadra di grande talento stiamo delineando uno sviluppo solido e visionario, volto a consolidare ulteriormente il prestigio del brand nel panorama internazionale.”

Un entusiasmo condiviso anche da Federica Nardoni Spinetta, Presidente e Fondatrice della Chambre Monégasque de la Mode: “Siamo orgogliosi di offrire ai designer internazionali il Principato come una delle vetrine più autorevoli al mondo. La Monte-Carlo Fashion Week incarna oggi uno spirito di rinnovamento profondo, confermandosi un palcoscenico contemporaneo, dinamico e globale.”

La sfilata avrà come cornice la spettacolare Verrière del Grimaldi Forum, autentico gioiello architettonico affacciato sul Mediterraneo. Una piramide di vetro sospesa tra mare e cielo, simbolo di una Monaco sofisticata e proiettata verso il futuro.

In questo scenario di luce e trasparenza, Twinset non presenterà soltanto una collezione, ma una dichiarazione di stile: un’eleganza contemporanea, consapevole e profondamente internazionale.