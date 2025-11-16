All’Orangerie de Le Due Matote di Bossolasco il premio Touring Club “Miglior Novità 2026”

Grande successo per il ristorante L’Orangerie de Le Due Matote di Bossolasco, che ieri a Milano, presso la storica e prestigiosa sede del Touring Club Italiano, è stato insignito del premio “Miglior Novità 2026” dalla Guida Ristoranti d’Italia, curata da Luigi Cremona.

L’ ambìto riconoscimento gratifica lo chef Luca La Peccerella, la proprietà e l’intero team, celebrando l’impegno e la visione di un locale che è stato definito molto più che un semplice ristorante.

La motivazione del premio ha sottolineato la capacità de L’Orangerie di farsi “interprete dell’anima di un luogo”, unendo l’eleganza discreta dell’Alta Langa a una cucina d’autore profondamente territoriale.

"Guidato dallo chef Luca La Peccerella, il locale unisce l’eleganza discreta dell’Alta Langa a una cucina d’autore profondamente territoriale, ma sempre con uno sguardo aperto sul Mediterraneo e sull’alta cucina contemporanea. In un contesto esclusivo e raccolto porta in tavola piatti che sanno di bosco, orto e memoria, con una sensibilità rara e un’estetica essenziale. Più che un ristorante è la dimostrazione di come l’alta cucina possa farsi interprete dell’anima di un luogo."

Il ristorante incarna perfettamente la filosofia della Guida Touring Club Italiano, ponendo l'accento sui tre pilastri fondamentali citati dal curatore: sostenibilità, territorio e giovani chef che si affacciano sul panorama nazionale.

Il premio è il riconoscimento di uno sforzo corale per raccontare un’anima in AEquilibrium tra il rigoglioso territorio piemontese e la solarità di quello d’origine, la Campania, dello Chef La Peccerella, creando un ponte gastronomico tra due mondi che parlano la sola lingua dell’emozione.

La Guida Ristoranti d’Italia – Touring Club Italiano in cifre: